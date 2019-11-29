Кошмарит украинских политиков: что скрывает российский телеграм

Скандальный пранкер "Джокер" открыл такой себе "ящик пандоры", из которого полились политические сплетни, тайны и скандальные сливы. Телеграм, откуда собственно и вылез Джокер, вдруг стал более мощным источником информации, чем привычный всем фейсбук, где давно засели традиционные политики. Как соцсеть с российским корнями кошмарит украинских чиновников – читайте в материале 24 канала.

► Джокер

Телеграм-канал "Джокер" появился под Хэллоуин и начал кошмарить политиков. Пранкер представился генеральным прокурором и начал троллить политиков. Из откровенных переписок украинцы узнали о ссорах в "Слуге народа", деньгах в конвертах и еще много интересного. И это начало сильно смущать чиновников. Например, новоназначенный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что после многих ситуаций с пранкерами, нардепы начали внимательнее проверять, кто им пишет в мессенджерах.

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До сих пор неизвестно, кто такой "Джокер", однако уже есть несколько версий: от блогера-украинофоба Шария до "слуги народа". Также есть мнение и о "российском следе" пранкера, чему есть несколько подтверждений. Например, методология пранкеров в политике в свое время хорошо была отыграна российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкер уже успел пообщаться с Яременко, Радуцким, Тищенко, Иванисовым и другими нардепами.



Уже больше месяца "Джокер" кошмарит нардепов

Больше о "Джокере" и его переписках с нардепами – читайте здесь.

► Другие анонимные каналы

Анонимные каналы с политическими инсайдами ведут, вероятно, сами депутаты или их помощники. Выбирайте на любой вкус: "Темный и Белый Рыцари", "Женщина с Косой", "Трубу Прорвало", "Легитимный" и даже "Шаурма Зеленского" дает о себе знать.

► Телеграм-каналы медиа

Наряду с анонимами, телеграм-каналы ведут и обычные медиа, лидеры мнений. К примеру, телеграм-канал Сони Кошкиной ближе к ночи "бомбит" эксклюзивами.

Вот, например, ее сообщение по состоянию на 27 августа, когда она сообщила, что Аваков останется и при новой власти.

► Плюсы и минусы: существует ли опасность

Ну и просто, говорят, что в телеграме удобно.

"Тот, кто подписывается на твой канал, всегда может увидеть все сообщения, ему не надо выискивать эти сообщения, они просто накапливаются. Распространение информации через телеграм сейчас гораздо более мощное, чем через фейсбук", – пояснил журналист и блогер Сергей Лещенко.

Арахамия: Пранкер "Джокер" – союзник "Слуги народа"

Украинские информаторы неоднократно говорили об опасности телеграма, так как тот имеет российское происхождение. Впрочем, сам разработчик Павел Дуров, известный еще как отец заблокированного в Украине ВКонтакте, сам воюет с ФСБ и Роскомнадзором. Данные пользователей хранит и делиться ключами для расшифровки не планирует – дело принципа. В 2018 году российский суд велел заблокировать приложение на территории РФ.

Все разговоры в телеграме зашифрованы, кроме того, существуют еще и тайные чаты, информация из которых уничтожается автоматически. По словам экспертов, есть как плюсы, так и минусы.

Это своеобразная такая пиратская гавань – этот телеграм, в котором можно абсолютно все. И вы в нем не защищены ни от фейков, ни от манипуляций. Там абсолютно безнаказанно и почти конфиденциально можно производить какую-то непроверенную информацию,

– отметил директор исследований Центра контент-анализа Артем Захарченко.

Пользователей также подкупает, что в телеграме почти отсутствует цензура: посты не удаляются, а пользователей не банят. Впрочем, у этого есть и обратная сторона – мессенджер продуцирует зачастую экстремистский контент.