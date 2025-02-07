Как Forbes сослался на телеграм-канал

Об опасности телеграма сказано уже много. Так, он опасен из-за вероятного доступа к серверам российских спецслужб, из-за российских вбросов. Но одна из угроз – это тиражирование непроверенных новостей без ссылок на официальные авторитетные источники. Это провоцирует неконтролируемое распространение фейков, слухов и эмоциональных вбросов, которые подрывают доверие к официальной информации и сеют панику. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Последний пример – новость Forbes (к счастью, не украинского) о том, что Россия якобы запустила "Орешник" по Киеву, но он упал на российской территории. Конечно, такую лакомую новость не могли не подхватить десятки телеграм-каналов и СМИ, которые ее распространили без всякого подтверждения со стороны Воздушных сил.

Более того, Forbes сам сослался на телеграм-канал – это Sazonov/Official с более 60 тысячами подписчиков и описанием "Коротко, честно и очень грубо о войне и политике" на русском языке. Это канал даже без галочки телеграма, который публикует новости то на украинском, то на русском языках. В заметке, которую решило процитировать издание Forbes, говорится:

"Из Астраханской области запустили что-то тяжелое (вероятно, хвалебный "Орешник") по территории Украины. Возможная цель – Киев. Вот только ракета далеко не улетела и упала еще на их территории".

Автор канала – военнослужащий Кирилл Сазонов, которого АрмияInform, издание Минобороны, в 2023 году назвало "очень известным блогером и политическим экспертом, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины".

К сожалению, слова "что-то", "вероятно" и "возможно" в заметке Сазонова оказались достаточно авторитетными для такого уважаемого издания как Forbes. В конце изданию пришлось добавить, что Украина официально не подтверждала пуск "баллистики", о чем написал по меньшей мере Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Да, в этом случае транслятором было авторитетное медиа, а источником – украинский военный, но без официального подтверждения со стороны Украины такая новость ничтожна. Как и все предыдущие новости за три года большой войны о тайных переговорах, наступления из Беларуси и сверхмощные ракетные обстрелы.

Как соблюдать информационную гигиену

Перед тем как распространить такую новость или сделать на ее основе выводы, стоит задать себе несколько вопросов.

Указан ли источник информации?

Подтверждена ли эта новость официальными каналами?

Похожа ли она на типичную манипуляцию (например, вызывает сильные эмоции, но не содержит фактов)?

Если хотя бы на один вопрос ответ "нет", то стоит отнестись к ней критически.

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Теперь попробуем ответить на вопрос, как работает хайп в иностранных медиа.

Украина стала в центре внимания мировых СМИ, и это важно для поддержки международной помощи. Однако часто зарубежные журналисты создают материалы, что больше ориентированы на эмоциональную реакцию, чем на реальную ситуацию.

Например, истории о "немедленном коллапсе" российской армии или об "усталости Запада" от Украины периодически появляются в иностранной прессе, хотя не всегда соответствуют реальным настроениям. Стоит помнить, что медиа – это также бизнес, и громкие заголовки привлекают больше внимания, чем взвешенный анализ.

Перед тем как верить очередной статье из западного СМИ, стоит проверить, основывается ли она на фактах, есть ли ссылки на авторитетные источники, или это лишь мнение одного эксперта без альтернативного взгляда.