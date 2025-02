Даркнет – темная сторона интернета, становится все заметнее. Анонимную, нерегулируемую часть интернета используют для приобретения фальшивых документов или наркотиков. К тому же интерес к даркнету всколыхнуло помилование президентом США Трампом основателя даркнет-платформы Silk Road по торговле наркотиками и нелегальными товарами.

В нынешних условиях новой холодной войны с Западом Россия также пытается через даркнет влиять на демократические процессы в других государствах. В Украине же альтернативой даркнету, для пользования которым надо иметь определенные навыки, стал российский мессенджер Telegram. Но до сих пор он лишь частично ограничен в нашей стране для рабочего использования, а общее – вообще не запрещено.

24 Канал рассказывает, что такое даркнет и как он влияет на процессы в Украине и мире.

Что такое даркнет

Даркнет, или "темная сеть", является частью интернета, которая не индексируется традиционными поисковыми системами и доступ к которой возможен только через специализированное программное обеспечение, такое как браузеры Tor или I2P.

Этот сегмент сети обеспечивает высокий уровень анонимности и безопасности для пользователей, что делает его привлекательным как для законной, так и для незаконной деятельности.

Интересно! Термин "даркнет" возник еще в 1970-х годах для обозначения сетей, изолированных от ARPANET – предшественника современного интернета, сети, созданной Пентагоном для оборонных целей. Сегодня даркнет состоит из различных сетей, которые обеспечивают анонимность и безопасность для своих пользователей. Он не является монолитным образованием, а включает различные платформы и сервисы, доступ к которым возможен только через специализированное программное обеспечение.



В частности, популярный браузер Tor (The Onion Router) разрабатывается The Tor Project, Inc., некоммерческой организацией, основанной в 2006 году. Сначала технология Tor была создана в Лаборатории военно-морских исследований США (NRL) в конце 1990-х годов, а дальнейшую разработку поддерживали Electronic Frontier Foundation (EFF) и другие организации. Tor Project занимается не только разработкой браузера Tor, но и другими проектами для обеспечения анонимности и конфиденциальности в интернете.

Из соображений безопасности 24 Канал не приводит инструкции по использованию Tor и даркнета в целом.

Даркнет часто ассоциируется с незаконной деятельностью, в частности торговлей наркотиками, оружием, фальшивыми документами и крадеными данными. Например, в России традиционные методы продажи наркотиков уступили место сложной системе даркнет-рынков, где используются "закладки" и цифровые транзакции.

Молодые курьеры, "кладмены", прячут небольшие пакеты с наркотиками в публичных местах, а клиенты получают информацию об их местонахождении после онлайн-покупки. Эта система обеспечивает высокий уровень анонимности и безопасности для обеих сторон, но с другой стороны – характеризуется жестокостью в отношении курьеров, которые не выполняют своих обязанностей должным образом.

Однако даркнет также используется и для законных целей. Журналисты, активисты и общественные деятели используют его для обмена информацией в условиях цензуры и репрессий. Некоторые медиа, в частности BBC, запускают свои версии сайтов в даркнете, чтобы обеспечить доступ к информации в странах с ограничениями свободы слова (ссылка на переход в даркнет-версию не сработает в обычном браузере).

В даркнете также скрыты огромные денежные потоки. По данным отчета о криптопреступности в 2024 году Chainalysis, после ликвидации крупнейшего даркнет-маркетплейса Hydra в 2022 году, его место заняли новые платформы, такие как Mega Darknet Market, чей оборот в 2023 году составил более 500 миллионов долларов. Общая сумма транзакций в даркнете за 2023 год составила 1,7 миллиарда долларов, что на 25% меньше по сравнению с 2022 годом.

Власти США и ЕС также ввели новые санкции против криптовалютных миксеров (например, Tornado Cash) из-за их роли в отмывании средств. В 2023 году 61,5% от общего объема незаконных криптовалютных транзакций пришлось на подсанкционные субъекты и юрисдикции, что составляет примерно 14,9 миллиарда долларов.

Сейчас самой популярной криптовалютой в даркнете остается Bitcoin, хотя анонимные монеты, такие как Monero, набирают популярность.

В чем опасность даркнета и как телеграм стал альтернативой ему в Украине

Использование даркнета, конечно, связано с определенными рисками. Пользователи могут наткнуться на мошеннические ресурсы, вредоносное программное обеспечение или стать объектами расследований правоохранительных органов в случае участия в незаконной деятельности. Это касается, например, приобретения наркотиков, секс-услуг или поддельных документов.

По данным Tor Metrics, в 2024 году Украина заняла шестое место в мире по ежедневному количеству пользователей даркнет-браузера Tor – около 68 000 пользователей или 2,23% от мирового объема.

Даркнет – адаптивный продукт. С распространением телеграма в Украине этот мессенджер стал "альтернативным даркнетом" – ведь он проще браузеров вроде Tor. Именно поэтому в телеграме возникли площадки по продаже запрещенных веществ и другой нелегальной деятельности. Телеграм используют и для "актуальных" вопросов во время большой войны – например, сообщения о местах расположения патрулей полиции или ТЦК.

Телеграм часто используется для распространения запрещенного контента и давления на украинцев, поэтому такие каналы распространения информации должны регулироваться и деанонимизироваться, рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Центра противодействия дезинформации.

Сегодня часто телеграм используется как легализованный даркнет, в котором можно найти все: от продажи наркотиков до групп уклонистов или людей, которые занимаются чем угодно, вплоть до детской порнографии,

– отметил Юсов.

Кроме того, через анонимные телеграм-каналы россияне пытаются давить на граждан Украины, добавил представитель ГУР. По его словам, с администрацией телеграма отсутствует устойчивый контакт по реагированию опасного контента в мессенджере.

19 сентября 2024 года в Украине ограничили использование Telegram в органах госвласти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры, но это касается только переписки и пересылки файлов. Руководитель ГУР Кирилл Буданов тогда заявил о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей телеграма, включая удаленные сообщения и персональные данные.



В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин прокомментировал тогда 24 Каналу, что об ограничении телеграма для пользователей в целом по Украине речь не шла.

Даркнет, как инструмент, используют и в Силах обороны для разведки, на условиях анонимности поделился с 24 Каналом представитель Сил обороны Украины, сосредоточенный на вопросах мониторинга разведданных.

Даркнет является значительной частью моей работы. В рамках Сил обороны мы используем его для мониторинга информации, которая продается или распространяется врагом и касается его, а также для анализа того, что там появляется о нас,

– рассказал собеседник.

Кроме того, это дает Украине возможность заглянуть в преступное мышление россиян – как на уровне простого народа, так и на высших ступенях.

С моей точки зрения, даркнет можно рассматривать сразу в трех аспектах: как инструмент, как возможность и как угрозу,

– добавил представитель Сил обороны.

Один из примеров использования даркнета в Украине – приобретение поддельных документов. В ноябре 2024 года Заречненский районный суд, что в Ровненской области, признал виновным военнослужащего Государственной пограничной службы, который через даркнет приобрел фальшивую справку об инвалидности матери, чтобы уволиться со службы. За это мужчина получил год условного наказания.

Согласно решению суда от 18 ноября, обвиняемый, Никита П., проходил службу по мобилизации в должности техника-водителя. 27 января 2024 года он договорился с неизвестным продавцом в даркнете о покупке поддельной справки о II группе инвалидности своей матери. За документ он заплатил 7 000 долларов в криптовалюте. 28 февраля 2024 года военный подал командованию рапорт об увольнении, добавив к нему поддельные документы. Однако во время проверки администрация обнаружила фальшивку, и ему отказали в увольнении.

На судебном заседании Никита П. признал свою вину и заверил, что больше такого не будет делать. Судья Роман Светличный признал его виновным по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (уклонение военнослужащего от несения обязанностей путем подделки документов). Впрочем, учитывая искреннее раскаяние, суд назначил ему год испытательного срока, освободив от основного наказания. Решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

Как Россия дестабилизирует Польшу через даркнет

В конце января польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский обвинил Россию в попытках вербовать граждан Польши через даркнет, чтобы повлиять на президентскую избирательную кампанию этого года. Об этом сообщило Reuters.

Польша, как член Европейского Союза и НАТО, ранее неоднократно предупреждала о риске российского вмешательства в выборы, запланированные на середину мая. В частности, в начале января Польша заявила, что обнаружила российскую группу, которая была ответственна за кампанию дезинформации с целью дестабилизации ситуации в стране и влияния на выборы. В то же время Москва традиционно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Гавковский заявил, что российские структуры ищут граждан Польши, готовых влиять на избирательную кампанию изнутри страны. Вербовщики предлагают им от 3 000 до 4 000 евро за распространение дезинформации.

Это деньги, направленные со стороны российских спецслужб – ГРУ и ФСБ, которые ищут агентов для продвижения своего контента здесь, в Польше,

– заявил Гавковский в комментарии для Reuters.

По словам Гавковского, поиск исполнителей осуществляется через даркнет. Польские службы безопасности наблюдают подобные попытки с начала 2024 года.

Существует ли борьба с даркнетом

Несмотря на свой первоначальный замысел как пространства для обеспечения конфиденциальности и свободы слова, даркнет все больше становится инструментом в руках тоталитарных режимов и криминальных структур. Авторитарные государства используют его для дезинформационных кампаний, шпионажа и кибератак, тогда как мошенники, хакеры и наркоторговцы находят в нем удобную среду для незаконной деятельности.

Поскольку даркнет работает на принципах децентрализации и анонимности, его регулирование остается крайне сложной задачей. Даже развитые страны сталкиваются с трудностями в борьбе с нелегальными ресурсами, ведь любая попытка ограничить доступ к даркнету несет риск нарушения цифровых прав и свобод граждан.

Но удачные истории есть. В частности, правоохранительные органы Германии время ведут длительное наблюдение за серверами в сети Tor, чтобы раскрыть личности пользователей даркнета, которые нарушили закон. Как сообщалось в расследовании ARD Panorama и STRG_F (funk/NDR), полученные в результате наблюдения данные обрабатываются по статистическим методам, что позволяет полностью отменить анонимность Tor.

Журналисты получили доступ к документам, которые свидетельствуют о четырех успешных операциях в рамках только одного расследования. Это первые задокументированные случаи применения так называемого "таймингового анализа" в сети Tor в мировой практике. До сих пор считалось, что такой подход практически невозможен.

Впрочем, описанная история – не массовая практика. При существующих условиях даркнет будет оставаться серьезной угрозой для демократического мира, ведь позволяет режимам и преступным группировкам действовать в тени, избегая контроля и ответственности. Это вызывает необходимость новых международных подходов к борьбе с нелегальной деятельностью в даркнете, которые бы сохраняли баланс между безопасностью и правами человека.