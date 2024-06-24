По данным расследователей, он ранее был соавтором телеграм-канала, а сейчас – стал его владельцем. Хотя Роман Кравец отрицает эту информацию.

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Как владелец телеграм-канала "Джокер" выезжал за границу

За время полномасштабного вторжения он 5 раз выезжал за границу. В общем был там более 2 месяцев. Впервые выехал из Украины 22 октября 2023 года, а вернулся аж через месяц, 20 ноября,

– объяснило издание.

За границу он выехал через контрольный пункт въезда-выезда "Краковец". Причем выехал он на машине Mercedes-BenzS 550, которая зарегистрирована на него. Однако вернулся в Украину на Mercedes-Benz S 250 CDI, зарегистрированном на 67-летнюю львовянку Екатерину Лозинскую.

В 2024 году Роман Кравец:

18 февраля выехал из Украины на арендованном, уже третьем Mercedes-Benz S-Klasse. Через 4 дня вернулся на арендованном Mercedes-Benz V220;

22 апреля – снова выезжал из Украины за границу на машине львовской пенсионерки, а вернулся через неделю на арендованном Mercedes-Benz S-Klasse;

на этом же Mercedes-Benz S-Klasse 4 мая покидает Украину, уже 18 мая возвращается на Nissan Rogue;

в июне "Джокер" снова выезжает и возвращается через два дня на Mercedes-Maybach GLS 600. То есть на шестой машине, которую Роман Кравец использует только для зарубежных поездок.



Машины, на которых ездил "Джокер" / Инфографика hromadske

Расследовательница объяснила, что по данным ее источников, которые совпадают с датами из выписки из Госпогранслужбы, 18 мая 2024 года Роман Кравец ездил на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Основание для выезда из Украины в выписках из базы пограничников отсутствует, а это может означать, что или Роман Кравец не стоит на воинском учете в свои 29 лет, или он выехал, потому что об этом кто-то очень попросил. Наш источник в СБУ сообщил следующее: "По моему опыту, основание выезда не вносят, когда есть просьба сверху",

– говорится в расследовании.

Сам Роман Кравец после анонса материала ответил на сообщение издания. В частности, он заявил, что действительно выезжает за границу, потому что военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе.

"Наверное, пропускают по "белому билету", я в этом не понимаю вообще. Если что, я не знаю", – сказал Кравец.

Относительно телеграм-канала "Джокер", то он заверил, что продал его два года назад за 2 миллиона долларов: "Я согласился и от этой грязи отошел". В то же время, кому именно продал телеграм-канал говорит, что не знает.

Роман Кравец не предоставил журналистам доказательств продажи телеграм-канала. Однако заверил, что встретится с журналистами не под запись, когда вернется в Украину, ведь сейчас находится в Нидерландах.

Что писал "Джокер" о мобилизации и выезде за границу

Журналистка анализирует, что нарративы "Джокера" могут нравиться определенной части граждан. В частности, о том, что богатых – надо мобилизовать, бедных – не трогать, за границу выезжать нельзя, особенно политикам или бизнесменам.

Так, в заметке от 25 мая 2024 года "Джокер" пишет: "Мобилизацию в Украине срывает ТЦК. Жирных пи**ров никто не трогает. Трогают работяг. На**й ТЦК людей в бусы пакует на улицах, если они не хотят воевать? На**я?".

В то же время в одном из постов он критикует руководство компании Uklon, которое якобы выезжает за границу во время большой войны.

Слушайте, а Uklon – это критическая инфраструктура? Оказывается, руководство Uklon во время войны спокойно выезжает из Украины,

– написал "Джокер".

В то же время в компании Uklon сообщали изданию Forbes, что "Джокер" просил у них 200 тысяч долларов за то, чтобы он прекратил бесконечные атаки, однако компания на эти условия не согласилась. Ведь в телеграм-канале об Uklon упоминали в сообщениях более 320 раз.