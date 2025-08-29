У бізнесу немає нічого ціннішого за ім'я. Воно в певний момент може опинитися в телеграм-каналі поруч із вигаданими звинуваченнями та витоками персональних даних. Так було у випадку з "Джокером" – ресурсом, який роками торгував репутаціями і підривав роботу компаній лише однією публікацією.

Як бізнесу захистити свою репутацію від медійних атак?

Буквально в липні безпосередньо працював над ситуацією, коли мій клієнт став об'єктом такої атаки. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Ми зафіксували повідомлення, підготували заяви до ДБР та СБУ і через суд домагалися відкриття проваджень за відповідними фактами. Загалом їх стало близько десяти – і саме ця колосальна робота зібрала доказову базу, що зокрема дозволила заблокувати ресурс, який постійно ставив український бізнес під медійний удар.

Так, ви могли бачити, що канал заблокували ще 30 березня 2025 року. Про це тоді медіа написали. Проте невдовзі він відновив роботу. Остаточне блокування "Джокера" відбулося 18 серпня – після нашої тривалої юридичної боротьби. Не можу стверджувати, що це було виключно результатом моїх дій, але очевидно: без скарг, ухвал і доказів цього результату не було б.

Однак медійний тиск – лише одна сторона проблеми. Інша, не менш небезпечна для бізнесу – слідчі дії. Арешт сировини чи обладнання, вилучення печаток і статутних документів, блокування серверів – усе це здатне поставити підприємство на паузу на кілька місяців.

За цей час компанія втрачає прибутки, контракти зриваються, а податкові надходження до бюджету зменшуються. Навіть якщо згодом суд скасовує арешти, бізнесові збитки залишаються.

Правоохоронні органи мали б стати союзниками бізнесу у боротьбі з медійними атаками недобросовісних ресурсів. Бо завдання держави – не створювати нові проблеми, а захищати тих, хто працює легально й платить податки. Натомість часто відбувається інше: замість системної протидії фейковим публікаціям ми бачимо "корпоратив".

Усі всіх знають, але рахунок усе одно виставляють державі – тобто платникам податків. Така ситуація демотивує і підриває довіру не лише до конкретних інституцій, а й до самого механізму правосуддя.

Саме тому роль адвоката полягає не лише у реагуванні на конкретні атаки, а й у створенні системного захисту: фіксувати порушення, домагатися відкриття проваджень, змушувати правоохоронців діяти у межах закону. Паралельно – готувати позови для захисту честі й ділової репутації, звертатися до судів і платформ із доказами, які неможливо проігнорувати.

Цей підхід спрацював і у випадку з "Джокером". Історія каналу підтвердила: навіть коли боротьба довга й виснажлива, вона дає результат. А головний урок для бізнесу простий: у нього справді немає нічого ціннішого за ім'я. І саме його треба захищати до кінця.