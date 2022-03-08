"Киев цифровой" обновил карту аптек, в которых можно приобрести инсулин

В столице работает большинство продовольственных магазинов и аптек. В некоторых из них можно получить инсулин.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Сегодня "Киев цифровой" обновил карту аптек, где можно приобрести инсулин.

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Для этого нужно скачать приложение "Киев цифровой". Там появится карта открытых продовольственных магазинов столицы.

Карта также доступна по ссылке. Информация постоянно обновляется.

Где еще купить инсулин

Министерство здравоохранения также опубликовало список аптек, где в настоящее время есть инсулин для людей с диабетом. Этот список будет обновляться и пополняться.

Прежде чем обратиться в ближайшую аптеку, следует позвонить туда, чтобы узнать часы работы и уточнить наличие инсулина.

Аптеки с инсулином можно найти и с помощью сервиса Tabletki.ua. На главной странице сайта есть ссылка на список инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат.

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