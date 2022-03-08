"Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін

У столиці працюють більшість продовольчих магазинів та аптек. У деяких з них можна отримати інсулін.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Так, сьогодні "Київ цифровий" оновив карту аптек, де можна придбати інсулін.

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Для цього потрібно завантажити застосунок "Київ цифровий". Там з'явиться мапа відчинених продовольчих магазинів столиці.

Також мапа доступна за посиланням. Інформація постійно оновлюється.

Де ще купити інсулін

Міністерство охорони здоров'я також опублікувало список аптек, де наразі є інсулін для людей з діабетом. Цей перелік буде оновлюватися та поповнюватися.

Перш ніж звернутись до найближчої аптеки, варто зателефонувати туди, щоб дізнатися години роботи й уточнити наявність інсуліну.

Аптеки з інсуліном можна знайти і за допомогою сервісу Tabletki.ua. На головній сторінці сайту є посилання на перелік інсулінів та карту з закладами, де можна отримати препарат.

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