Киев в оранжевой зоне, желтых областей резко стало меньше, – Минздрав

По состоянию на 1 февраля в оранжевой зоне карантина находится большинство областей Украины. В то же время желтая зона карантина резко сократилась.

Минздрав обновил карантинную карту

В красной зоне сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская. Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая под угрозой локдауна. В этих областях два показателя Минздрава являются критическими.

Внимание В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом

Оранжевая зона

Винницкая область.

Волынская область.

Донецкая область.

Житомирская область.

Закарпатская область.

Запорожская область.

Львовская область.

Николаевская область.

Одесская область.

Сумская область.

Тернопольская область.

Луганская область.

Хмельницкая область.

Черкасская область.

Черниговская область.

Черновицкая область,

Херсонская область,

Харьковская область,

Киев.

Желтая зона

Тем временем желтая зона стремительно сокращается. В ней осталось только четыре области:

Днепропетровская.

Киев.

Кировоградская.

Полтавская.

Показатели заболеваемости

В целом, уровень заболеваемости по Украине составляет 859 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 11 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Показатели заболеваемости в Украине / Инфографика Минздрава