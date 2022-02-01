Киев в оранжевой зоне, желтых областей резко стало меньше, – Минздрав

1 февраля 2022 , 10:12
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Минздрав

По состоянию на 1 февраля в оранжевой зоне карантина находится большинство областей Украины. В то же время желтая зона карантина резко сократилась.

Минздрав обновил карантинную карту

В красной зоне сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская. Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая под угрозой локдауна. В этих областях два показателя Минздрава являются критическими.

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Оранжевая зона

  • Винницкая область.
  • Волынская область.
  • Донецкая область.
  • Житомирская область.
  • Закарпатская область.
  • Запорожская область.
  • Львовская область.
  • Николаевская область.
  • Одесская область.
  • Сумская область.
  • Тернопольская область.
  • Луганская область.
  • Хмельницкая область.
  • Черкасская область.
  • Черниговская область.
  • Черновицкая область,
  • Херсонская область,
  • Харьковская область,
  • Киев.

Желтая зона

Тем временем желтая зона стремительно сокращается. В ней осталось только четыре области:

  • Днепропетровская.
  • Киев.
  • Кировоградская.
  • Полтавская.

Показатели заболеваемости

В целом, уровень заболеваемости по Украине составляет 859 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 11 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

  Показатели заболеваемости в Украине / Инфографика Минздрава

Какова актуальная статистика COVID-19


В Украине за прошедшие сутки, 31 января, зафиксировали 30 768 человек, в том числе 4 056 детей и 337 медработников. После незначительного спада, заболеваемость снова пошла в гору. Всего в стране зарегистрировали более 4 миллионов случаев COVID-19.
Автор: Анастасія Лукашевська