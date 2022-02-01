Київ в помаранчевій зоні, жовтих областей різко стало менше, – МОЗ

Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. Натомість жовта зона карантину різко скоротилась.

МОЗ оновило карантинну карту

У червоній зоні наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська. Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. У цих областях по два показники МОЗ є критичними.

Увага В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Помаранчева зона

Вінницька область.

Волинська область.

Донецька область.

Житомирська область.

Закарпатська область.

Запорізька область.

Львівська область.

Миколаївська область.

Одеська область.

Сумська область.

Тернопільська область.

Луганська область.

Хмельницька область.

Черкаська область.

Чернігівська область.

Чернівецька область,

Херсонська область,

Харківська область,

Київ.

Жовта зона

Тим часом жовта зона стрімко скорочується. У ній залишилось тільки чотири області:

Дніпропетровська.

Київська.

Кіровоградська.

Полтавська.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 859 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 11 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Показники захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ