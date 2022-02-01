Київ в помаранчевій зоні, жовтих областей різко стало менше, – МОЗ
Джерело:МОЗ
Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. Натомість жовта зона карантину різко скоротилась.
МОЗ оновило карантинну карту
У червоній зоні наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська. Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. У цих областях по два показники МОЗ є критичними.
Увага В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус
Помаранчева зона
- Вінницька область.
- Волинська область.
- Донецька область.
- Житомирська область.
- Закарпатська область.
- Запорізька область.
- Львівська область.
- Миколаївська область.
- Одеська область.
- Сумська область.
- Тернопільська область.
- Луганська область.
- Хмельницька область.
- Черкаська область.
- Чернігівська область.
- Чернівецька область,
- Херсонська область,
- Харківська область,
- Київ.
Жовта зона
Тим часом жовта зона стрімко скорочується. У ній залишилось тільки чотири області:
- Дніпропетровська.
- Київська.
- Кіровоградська.
- Полтавська.
Показники захворюваності
Загалом рівень захворюваності по Україні складає 859 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 11 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Показники захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ