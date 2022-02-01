Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів. Натомість видужали – 8 835 людей.

Увага Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих

Добовий приріст інфікованих по всій Україні:

  • Київ – 2363;
  • Вінницька область – 1654;
  • Волинська область – 628;
  • Дніпропетровська область – 1418;
  • Донецька область – 1167;
  • Житомирська область – 533;
  • Закарпатська область – 787;
  • Запорізька область – 835;
  • Івано-Франківська область – 907;
  • Київська область – 1174;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 3411;
  • Миколаївська область – 802;
  • Одеська область – 2471;
  • Полтавська область – 995;
  • Рівненська область – 1441;
  • Сумська область – 1308;
  • Тернопільська область – 1441;
  • Харківська область – 1977;
  • Херсонська область – 441;
  • Хмельницька область – 1070;
  • Черкаська область – 1029;
  • Чернівецька область – 1010;
  • Чернігівська область – 892.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

За минулу добу в Україні провели 130 660 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 67 886, методом ІФА – 6 074 та 56 700 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика поширення пандемії

Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання. Станом на 1 лютого одужало – 3 631 580 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 100 395 людей.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал