Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів. Натомість видужали – 8 835 людей.

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Добовий приріст інфікованих по всій Україні:

Київ – 2363;

Вінницька область – 1654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1418;

Донецька область – 1167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1441;

Сумська область – 1308;

Тернопільська область – 1441;

Харківська область – 1977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1070;

Черкаська область – 1029;

Чернівецька область – 1010;

Чернігівська область – 892.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

За минулу добу в Україні провели 130 660 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 67 886, методом ІФА – 6 074 та 56 700 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика поширення пандемії

Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання. Станом на 1 лютого одужало – 3 631 580 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 100 395 людей.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал