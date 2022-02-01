Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів. Натомість видужали – 8 835 людей.
Увага Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих
Добовий приріст інфікованих по всій Україні:
- Київ – 2363;
- Вінницька область – 1654;
- Волинська область – 628;
- Дніпропетровська область – 1418;
- Донецька область – 1167;
- Житомирська область – 533;
- Закарпатська область – 787;
- Запорізька область – 835;
- Івано-Франківська область – 907;
- Київська область – 1174;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 3411;
- Миколаївська область – 802;
- Одеська область – 2471;
- Полтавська область – 995;
- Рівненська область – 1441;
- Сумська область – 1308;
- Тернопільська область – 1441;
- Харківська область – 1977;
- Херсонська область – 441;
- Хмельницька область – 1070;
- Черкаська область – 1029;
- Чернівецька область – 1010;
- Чернігівська область – 892.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи тестування населення
За минулу добу в Україні провели 130 660 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 67 886, методом ІФА – 6 074 та 56 700 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна статистика поширення пандемії
Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання. Станом на 1 лютого одужало – 3 631 580 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 100 395 людей.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал