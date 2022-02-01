Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 2 069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 192 пациента. Зато выздоровели – 8 835 человек.

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Суточный прирост инфицированных по всей Украине:

Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровненская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 130 660 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 67 886, методом ИФА – 6 074 и 56 700 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая статистика распространения пандемии

Всего в Украине зарегистрировали 4 095 263 случая заболевания. По состоянию на 1 февраля выздоровело – 3 631 580 человек. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 100 395 человек.



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