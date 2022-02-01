Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 2 069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 192 пациента. Зато выздоровели – 8 835 человек.

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Суточный прирост инфицированных по всей Украине:

  • Киев – 2363;
  • Винницкая область – 1654;
  • Волынская область – 628;
  • Днепропетровская область – 1418;
  • Донецкая область – 1167;
  • Житомирская область – 533;
  • Закарпатская область – 787;
  • Запорожская область – 835;
  • Ивано-Франковская область – 907;
  • Киевская область – 1174;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 3411;
  • Николаевская область – 802;
  • Одесская область – 2471;
  • Полтавская область – 995;
  • Ровненская область – 1441;
  • Сумская область – 1308;
  • Тернопольская область – 1441;
  • Харьковская область – 1977;
  • Херсонская область – 441;
  • Хмельницкая область – 1070;
  • Черкасская область – 1029;
  • Черновицкая область – 1010;
  • Черниговская область – 892.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 130 660 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 67 886, методом ИФА – 6 074 и 56 700 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая статистика распространения пандемии

Всего в Украине зарегистрировали 4 095 263 случая заболевания. По состоянию на 1 февраля выздоровело – 3 631 580 человек. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 100 395 человек.


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