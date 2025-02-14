Святковими валентинками СБУ поділилася у своєму телеграмі, передає 24 Канал.

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На сторінці Служби безпеки України у телеграмі наголосили, що вважають, що любити – це перш за все оберігати і захищати.

Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці і бореться за її майбутнє!,

– написали вони.

У СБУ також опублікували низку креативних, а головне – актуальних – валентинок.

СБУ привітала українців з 14 лютого / Фото з телеграму СБУ

Головними героями привітань стали українські спецпризначенці, а в текстах використані популярні меми та натяки на успішні спецоперації. Особливу увагу привернув меседж "Люблю тебе, як бавовну у Росії", що став новим символом підтримки роботи українських спецслужб.

Валентинки швидко розлетілися мережею, зібравши тисячі лайків і поширень. Українці в коментарях відзначають почуття гумору СБУ та бажають нових успішних операцій, які наближають перемогу.

Цікаво! Першу "валентинку" приписують герцогу Орлеанському, який у XV сторіччі написав віршоване любовне послання своїй дружинні з лондонського Тауеру. Приблизно в ті самі роки з'явився звичай святкувати 14 лютого як день кохання, бо за повір'ями в кінці зими починався шлюбний період у птахів.