Праздничными валентинками СБУ поделилась в своем телеграмме, передает 24 Канал.

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На странице Службы безопасности Украины в телеграмме отметили, что считают, что любить – это прежде всего оберегать и защищать.

Спасибо всем, кто любит Украину, всегда держит ее в своем сердце и борется за ее будущее!,

– написали они.

В СБУ также опубликовали ряд креативных, а главное – актуальных – валентинок.

СБУ поздравила украинцев с 14 февраля / Фото из телеграмма СБУ

Главными героями поздравлений стали украинские спецназовцы, а в текстах использованы популярные мемы и намеки на успешные спецоперации. Особое внимание привлек месседж "Люблю тебя, как хлопок в России", ставший новым символом поддержки работы украинских спецслужб.

Валентинки быстро разлетелись по сети, собрав тысячи лайков и распространений. Украинцы в комментариях отмечают чувство юмора СБУ и желают новых успешных операций, которые приближают победу.

Интересно! Первую "валентинку" приписывают герцогу Орлеанскому, который в XV веке написал стихотворное любовное послание своей жене из лондонского Тауэра. Примерно в те же годы появился обычай праздновать 14 февраля как день любви, потому что по поверьям в конце зимы начинался брачный период у птиц.