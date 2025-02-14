Самые смешные мемы о Дне всех влюбленных собрал для вас 24 Канал.

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Война, к сожалению, в очередной раз показала, что любовь – чрезвычайно сильное чувство, которое помогает людям пережить тяжелые моменты. Любовь дает силы, свет и тепло даже в самые темные времена.

Что такое любовь
Что такое любовь / Фото из соцсетей

Актуально не только 14 февраля
Актуально не только 14 февраля / Фото из соцсетей

Валентинка нашего времени
Валентинка нашего времени / Фото из соцсетей

Поздравление от Укравтодора
Поздравление от Укравтодора / Фото из соцсетей

Что-то временное, а что-то – вечное
Что-то временное, а что-то – вечное / Фото из соцсетей

Мемы о "сильном и независимом человеке, который не нуждается в этом празднике" всегда в тренде. Главные герои таких шуток – коты, собаки, известные актеры и все, кто предпочитает чипсы вместо романтического ужина.

14 февраля тех, кто не в отношениях
14 февраля тех, кто не в отношениях / Фото из соцсетей

Реалистичная валентинка
Реалистичная валентинка / Фото из соцсетей

Мем на 14 февраля
Вообще-то пятница / Фото из соцсетей

Мемы про День святого Валентина
Мемы о Дне святого Валентина / Фото из соцсетей

Когда празднуешь 14 февраля с котом
Когда празднуешь 14 февраля с котом / Фото из соцсетей

Когда вспомнил, что ты одинок
Когда вспомнил, что ты одинок / Фото из соцсетей

День святого Валентина – это не только о любви, но и о юморе. Главное – наслаждаться днем так, как вам нравится, независимо от статуса в отношениях. А мемы всегда помогут сделать его веселее!