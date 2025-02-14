Найсмішніші меми про День усіх закоханих зібрав для вас 24 Канал.

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Війна, на жаль, вкотре показала, що любов – надзвичайно сильне почуття, яке допомагає людям пережити важкі моменти. Кохання дає сили, світло і тепло навіть у найтемніші часи.



Що таке любов / Фото із соцмереж



Актуально не лише 14 лютого / Фото із соцмереж



Валентинка нашого часу / Фото із соцмереж



Вітання від Укравтодору / Фото із соцмереж



Щось тимчасове, а щось – вічне / Фото із соцмереж

Меми про "сильну і незалежну людину, яка не потребує цього свята" завжди у тренді. Головні герої таких жартів – коти, собаки, відомі актори та всі, хто віддає перевагу чипсам замість романтичної вечері.



14 лютого тих, хто не у стосунках / Фото із соцмереж



Реалістична валентинка / Фото із соцмереж



Взагалі-то п'ятниця / Фото із соцмереж



Меми про День святого Валентина / Фото із соцмереж



Коли святкуєш 14 лютого з котом / Фото із соцмереж



Коли згадав, що ти самотній / Фото із соцмереж

День святого Валентина – це не лише про кохання, а й про гумор. Головне – насолоджуватися днем так, як вам подобається, незалежно від статусу у стосунках. А меми завжди допоможуть зробити його веселішим!