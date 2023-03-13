В Киеве мужчина из-за замечаний зарезал прохожего

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству. Как известно, между злоумышленником и прохожим возник конфликт на остановке. Все кончилось трагически.

Полицейские рассказали, что агрессивно настроенный мужчина догнал потерпевшего и ударил его ножом в грудь.

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Как отметили правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей о том, что на Воздухофлотском проспекте в Киеве они оказывают помощь мужчине с ножевым ранением грудной клетки.

Потерпевший вместе со знакомым увидел на остановке общественного транспорта мужчину со шприцем в руке и сделал ему замечание. Впоследствии мужчины отогнали неизвестного от остановки и ушли, однако нарушитель настиг их и ударил одного из товарищей ножом,

– рассказали в полиции.

От полученного ранения житель Киевщины умер в машине скорой при оказании помощи.

Кадры с места происшествия: смотрите видео

Нападавшего задержали

Возможного злоумышленника задержали правоохранитель и неравнодушные граждане, когда тот уходил недалеко от места совершения преступления. Нападающим оказался уроженец столицы, ранее привлекавшийся к админответственности за незаконное обращение наркотических средств в небольших размерах.

Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемому грозит к пятнадцати годам заключения.

Добавим, что на днях в Белгороде-Днестровском счастливый жених, очевидно, решил сообщить большему количеству горожан о своем важном дне. Однако для этого выбрал довольно плохой способ, особенно в военное время. Настолько плохо, что в милицию поступило сообщение о стрельба из автомобиля. Поэтому сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции немедленно ввели в действие специальную операцию "Перехват".