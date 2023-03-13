У Києві чоловік через зауваження зарізав перехожого

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства. Як відомо, між зловмисником та перехожим виник конфлікт на зупинці. Все закінчилося трагічно.

Поліцейські розповіли, що агресивно налаштований чоловік наздогнав потерпілого та вдарив його ножем у груди.

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Як зазначили правоохоронці, до них надійшло повідомлення від лікарів про те, що на Повітрофлотському проспекті у Києві вони надають допомогу чоловіку із ножовим пораненням грудної клітини.

Потерпілий разом зі знайомим побачив на зупинці громадського транспорту чоловіка зі шприцом у руці та зробив йому зауваження. Згодом чоловіки відігнали невідомого від зупинки та пішли, однак порушник наздогнав їх та вдарив одного із товаришів ножем,

– розповіли в поліції.

Від отриманого поранення мешканець Київщини помер у машині швидкої під час надання допомоги.

Кадри з місця події: дивіться відео

Нападника затримали

Можливого зловмисника затримали правоохоронець та небайдужі громадяни, коли той йшов неподалік місця скоєння злочину. Нападником виявився уродженець столиці, який раніше притягувався до адмінвідповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів у невеликих розмірах.

Йому повідомили про підозру у вчинені умисного вбивства. Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Додамо, що днями у Білгороді-Дністровському щасливий наречений, вочевидь, вирішив повідомити більшій кількості містян про свій важливий день. Однак для цього обрав доволі поганий спосіб, особливо, у воєнний час. Настільки поганий, що до правоохоронців поступило повідомлення про стрілянину з автомобіля. Через це співробітники слідчо-оперативної групи районного відділу поліції негайно ввели у дію спеціальну операцію "Перехват".