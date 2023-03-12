Як повідомили у Нацполіції, конфлікт між громадянами виник по вулиці Черепанова, куди одразу прибув наряд патрульної поліції.

Дивіться також В Одесі мобілізація перехожого закінчилася бійкою і кайданками

Напад на інспектора поліції

Прибувши на виклик правоохоронці звернулися до учасників конфлікту з вимогою припинити правопорушення. Однак 21-річний молодик не те що не охолонув та не відреагував на зауваження, а й раптово завдавав удару інспекторові.

Однак наслідки агресивного чоловіка наздогнали одразу. Його за напад на поліцейського тут же затримали. Ба більше, проти нього розпочали кримінальне провадження.

Що загрожує правопорушнику

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури відкрили проти нього провадження.

Інкримінують йому ж порушення частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Саме у ній йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв та тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою,

– розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Якщо суд визнає вину правопорушника, то затриманому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.