Десятки кошек погибли в Киеве в пожаре в "Котохате": местные пишут о поджоге

Поздно вечером 23 сентября стало известно о жутком инциденте в Киеве. На Теремках загорелась "Котохата" – обустроенный дом для пушистиков, в котором жили десятки кошек.

Местные телеграм-каналы высказывают гипотезу, что "Катохату" взорвали. Собственно, женщина, которая заботилась о маленьких носиках, раньше получала угрозы и обращалась в полицию из-за этого.

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Погибли десятки кошек

Известно, что в "Котохате" вспыхнул пожар. В результате пострадали около 60 четырехлапых. Пишут, что по состоянию на 00:29 24 сентября практически все находившиеся на месте котики погибли.

На месте находились как неравнодушные люди, так и пожарные и полицейские. Сама "Котохата" расположена во дворе дома, что по улице Заболотного, 76а.

В Киеве горела "Котохата": смотрите видео

В телеграм-каналах говорят, что получили немало сообщений с предложениями о помощи. Неравнодушных жителей призывают днем 24 сентября приехать к "Котохате" и уже узнать на месте, можно ли будет помочь.

В то же время очевидцы говорят, что ситуация жутковата. Люди искали уцелевших пушистиков. Нескольких из них отправили в ветеринарную клинику, где ветеринары боролись за их жизнь.

В первые секунды, как послышались взрывы и появилось пламя, какой-то мужчина очень громко ссорился и кричал "пид***с", поэтому это кто-то поджег и его видели,

– рассказала местная жительница Екатерина.

Десятки котиков пострадали в результате пожара: смотрите видео

На странице зоозащитницы Натальи Петрущенковой пользователи сети оставили множество комментариев. Они шокированы случившимся и выражают соболезнования. Люди не понимают, что могло толкнуть на такой поступок.

Котам угрожали уже давно