В Киеве голый мужчина напал на женщину и тащил к себе в авто: спасли очевидцы

В Оболонском районе Киева на женщину посреди улицы напал обнаженный мужчина. Он пытался затащить ее в автомобиль, а когда на место происшествия сбежались люди – убежал.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля на улице Богатырской. Подробности о нападающем рассказала пострадавшая. Все произошло, когда она вышла в магазин.

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Подробности о нападении

Когда женщина хотела заходить в магазин, рядом остановилось красное авто Dodge. Его водитель был без одежды. Он в грубой форме намекал женщине на интим – пытался затащить ее в машину и предлагал "прекрасно провести вечер, по**сать". Женщина начала громко кричать, сбежались люди и помогли отбиться от нападающего. Он оттолкнул потерпевшую на обочину и убежал.

Мужчина за рулем был неадекватным. Возможно, он был пьян, под наркотиками или с психическими расстройствами,

– предположила киевлянка.

Об инциденте она решила известить правоохранителей. Как утверждает потерпевшая, 2 часа она пыталась дозвониться в полицию, но никто не отвечал.

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