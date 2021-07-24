В Киеве голый мужчина напал на женщину и тащил к себе в авто: спасли очевидцы
Источник:телеграм-канал "Киев оперативный"
В Оболонском районе Киева на женщину посреди улицы напал обнаженный мужчина. Он пытался затащить ее в автомобиль, а когда на место происшествия сбежались люди – убежал.
Инцидент произошел в ночь на 24 июля на улице Богатырской. Подробности о нападающем рассказала пострадавшая. Все произошло, когда она вышла в магазин.
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Подробности о нападении
Когда женщина хотела заходить в магазин, рядом остановилось красное авто Dodge. Его водитель был без одежды. Он в грубой форме намекал женщине на интим – пытался затащить ее в машину и предлагал "прекрасно провести вечер, по**сать". Женщина начала громко кричать, сбежались люди и помогли отбиться от нападающего. Он оттолкнул потерпевшую на обочину и убежал.
Мужчина за рулем был неадекватным. Возможно, он был пьян, под наркотиками или с психическими расстройствами,
– предположила киевлянка.
Об инциденте она решила известить правоохранителей. Как утверждает потерпевшая, 2 часа она пыталась дозвониться в полицию, но никто не отвечал.
Голый мужчина напал на женщину в Киеве: смотрите видео
Нападение на женщин в Днепровском районе
- Накануне мужчина порезал ножом женщину и ее мать. Он пришел к ним в гости, вспыхнул конфликт. Инцидент произошел на улице Курнатовского.
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- Следователи уже начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. За это мужчине светит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное.