У Києві голий чоловік напав на жінку й тягнув до себе в авто: врятували очевидці

В Оболонському районі Києва на жінку посеред вулиці напав оголений чоловік. Він намагався затягнути в автомобіль, а коли на місце події збіглися люди – втік.

Інцидент стався вночі проти 24 липня на вулиці Богатирській. Подробиці про нападника розповіла потерпіла. Все сталося, коли вона вийшла у магазин.

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Подробиці про напад

Коли жінка хотіла заходити у крамницю, поруч зупинило червоне авто Dodge. Його водій не мав на собі ніякого одягу. Він у грубій формі натякав жінці на інтим – намагався затягнути її в машину й пропонував "прекрасно провести вечір, по**сать". Жінка почала голосно кричати, збіглися люди й допомогли відбитися від нападника. Він відштовхнув потерпілу на узбіччя та втік.

Чоловік за кермом був неадекватним. Можливо, він був п'яним, під наркотиками або ж із психічними розладами,

– припустила киянка.

Про інцидент вона вирішила сповістити правоохоронців. Як стверджує потерпіла, упродовж 2 годин вона намагалася додзвонитися у поліцію, але ніхто не відповідав.

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