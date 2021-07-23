Обвинительный акт в отношении мужчины, который является доцентом кафедры одного из вузов, прокуроры уже направили в Днепровский районный суд. Если служители Фемиды признают его виновным, злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

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По данным следователей, мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 12-летней внучки своей знакомой.

Отправлял видео с порно

54-летний извращенец, как утверждают правоохранители, обменялся с девочкой номером телефона и начал переписываться с ней в Viber.

Мужчина посылал школьнице фото и видео с порнографическим содержанием, а также просил девочку присылать ему фото и видеозаписи ее обнаженного тела.

В переписке доцент много раз подчеркивал, что общение с ним должно оставаться в секрете от взрослых. Он говорил, что ее сразу лишат телефона, ограничат доступ к интернету и начнут ограничивать во всем

Впрочем, девочка рассказала обо всем матери, которая сразу позвонила в полицию.

Следователи задержали подозреваемого и получили доказательства совершения им преступления. Кроме того, судебные эксперты установили, что во время совершения им преступления он вполне мог осознавать свои действия и ими управлять.

Применяли ли в отношении злоумышленника меру пресечения, в прокуратуре не сообщили.