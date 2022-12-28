Сын кричал из окна о помощи: в Киеве женщина пыталась совершить самоубийство на глазах у детей
Источник:Полиция Киева
36-летняя киевлянка решила убить себя на глазах у маленьких сыновей. В момент инцидента женщина была пьяна.
Горе-мать порезала себе руку кухонным ножом. После этого один из мальчиков принялся звать на помощь.
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Какая участь самоубийцы
По приезду полиции в квартире обнаружили женщину с признаками алкогольного опьянения, сидевшую на полу с изрезанной рукой. Рядом с ней находились дети – 2-летний и 7-летний братики.
Правоохранители вовремя предоставили женщине в медицинскую помощь и вызвали "скорую".
Мы с коллегами успокоили детей и отвели в другую комнату, чтобы отвлечь от того, что происходит. Благодаря тому, что 7-летний мальчик поступил очень правильно и позвал взрослых на помощь, нам удалось вовремя прибыть на вызов и оказать необходимую помощь женщине.
– сообщила ювенальная инспекторка Ольга Бузько.
В результате врачи госпитализировали уроженку Черниговщины в медицинское учреждение, а правоохранители доставили мальчиков в детскую больницу и передали информацию работникам службы по делам детей и семьи.
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По словам Бузко, дальнейшую судьбу нахождения малышей в семье определят соответствующие службы, а полиция выяснит причину такого поступка.
Украинка в Польше бросилась под авто
В Варшаве за секунды до трагедии спасли 42-летнюю украинку. Она бросилась под колеса автомобиля после того, как узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.
Полицейские рассказали, что это выглядело так, будто человек хотел броситься под колеса автомобилей. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако она была в шоковом состоянии, постоянно вырывалась и кричала.
Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. В настоящее время ее госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медиков.