Син кричав з вікна про допомогу: у Києві жінка намагалась скоїти самогубство на очах у дітей

36-річна киянка вирішила вбити себе на очах у маленьких синів. На момент інциденту жінка була п'яна.

Горе-матір порізала собі руку кухонним ножем. Після цього один з хлопчиків почав кликати на допомогу.

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Яка доля самогубці

По приїзду поліції у квартирі виявили жінку з ознаками алкогольного сп'яніння, яка сиділа на підлозі з порізаною рукою. Поруч із нею знаходилися діти – 2-річний та 7-річний братики.

Правоохоронці вчасно надали жінці домедичну допомогу та викликали "швидку".

Правоохоронці надають потерпілій медичну допомогу / Фото поліція Києва

Ми з колегами заспокоїли дітей та відвели до іншої кімнати, аби відволікти від того, що відбувається. Завдяки тому, що 7-річний хлопчик вчинив дуже правильно й покликав дорослих на допомогу, нам вдалося вчасно прибути на виклик та надати необхідну допомогу жінці,

– повідомила ювенальна інспекторка Ольга Бузько.

Сини киянки / Фото поліція Києва

У результаті лікарі госпіталізували уродженку Чернігівщини до медичного закладу, а правоохоронці доставили хлопчиків до дитячої лікарні та передали інформацію працівникам служби в справах дітей та сім'ї.

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За словами Бузко, подальшу долю перебування малюків у родині визначать відповідні служби, а поліція з'ясує причину такого вчинку.

Українка у Польщі кинулась під авто

У Варшаві за секунди до трагедії врятували 42-річну українку. Вона кинулась під колеса автомобіля після того, як дізналась, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку.

Поліцейські розповіли, що це виглядало так, ніби людина хотіла кинутися під колеса автомобілів. Патрульні увімкнули маяки, зупинили рух і підійшли до жінки, щоб допомогти. Проте вона була у шоковому стані, постійно виривалась та кричала.

Жінка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити. Наразі її госпіталізували до лікарні, вона перебуває під наглядом медиків.