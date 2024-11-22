В Киеве пьяная женщина выбросила из окна своего 18-летнего кота, он погиб: суд вынес ей приговор

В Киеве 56-летняя женщина выбросила собственного кота с 8 этажа многоэтажки. Домашний любимец, к сожалению, погиб. Женщине вынесли обвинительный приговор.

Согласно решению суда, за такие действия в отношении животного ее посадят в тюрьму. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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В Киеве женщина выбросила кота из окна

При поддержании публичного обвинения Деснянской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 56-летней киевлянке в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного, совершенное активным способом.

Суд признал ее виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год,

– говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в суде доказали, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке "Персик". В результате падения животное, которое прожило у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм.

"Указанные события происходили днем, в результате чего свидетелями жестокого обращения стали соседи и случайные прохожие. В суде женщина свою вину признала полностью и раскаялась", – добавили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

К слову, в сентябре во время мониторинга сети полицейские обнаружили факт жестокого обращения с животным в Ровенской области. Мужчина привязал собаку к мотоциклу и тащил ее по дороге. Предварительно известно, что животное живое.