Спасатели получили сообщение о возгорании конефермы на улице Соборная поселка Елизаветовка ночью, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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В огне погибли сотни животных

Когда чрезвычайники прибыли на место происшествия, то увидели, что огонь охватил деревянные конструкции крыши хозяйственных построек и загоны для животных. Общая площадь пожара составляла 700 квадратных метров. К его тушению привлекали 21 спасателя и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

К сожалению, в результате возгорания погибло более 140 единиц различных домашних животных.

Смертельный пожар на конеферме / Фото ГСЧС

К слову, в Запорожье произошел пожар в приюте для собак "Хвостики". Погибло по меньшей мере 5 собак.