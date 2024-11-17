Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Спасатели также показали фото опасной находки с места инцидента.

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Отмечают, что водолазы-саперы обследовали акваторию и изъяли остатки дрона.

"Житель села Лебедевка во время прогулки обнаружил обломки беспилотника на воде. Водолазы-саперы ГСЧС обследовали акваторию и изъяли остатки БПЛА", – говорится в сообщении.



Спасатели обнаружили обломки российского дрона в Киевском водохранилище / Фото ГСЧС



Опасная находка после успешно отраженной атаки силами ПВО / Фото ГСЧС

Правила безопасности во время атак

Несмотря на то, что обломки российских дронов в Украине находят регулярно, в ГСЧС напомнили украинцам о правилах безопасности во время и после вражеских атак.

В частности, категорически запрещено снимать работу ПВО и падение ракет или дронов.

Тем, кто стал свидетелем таких событий, рекомендуют сразу сообщить об этом по телефону "101". И ни в коем случае не касаться обломков, ведь это может быть смертельно опасно.