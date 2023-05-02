Смертельный груминг на Киевщине: стало известно, от чего умер щенок
Недавно в Киевской области 21-летняя девушка заявила, что ее собаку убили в ветклинике. Поэтому правоохранители начали следствие.
Как оказалось, владелица отдала щенка работникам салона на процедуру груминга. Однако позже ей вернули собачку мертвой.
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Смертельный груминг в Киевской области
21-летняя девушка рассказала, что отдала щенка на процедуру груминга. Через полчаса работники вернули ей животное мертвым, но объяснить причины не смогли.
В результате этого следователи начали расследование уголовного производства по статье о жестоком обращении с животными. Ее нарушение карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет.
Позже стало известно, что смерть животного наступила из-за поражения легких в виде абсцедивной бронхопневмонии и гиперемии и отека легких, что привело к остановке дыхания.
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Собачка, умершая в ветклинике / фото полиции
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Что этому предшествовало
- 21-летняя жительница Белой Церкви заявила, что работники ветклиники убили ее собачку, которую им доверили подстричь.
- Шокирует и то, что щенка породы померанский шпиц девушка отдавала не на сложную процедуру, а на стрижку. Поэтому даже не ожидала, что это могло привести к смерти животного.
- Администраторы ветклиники Татьяна Белоусова и Антонина Варварова опубликовали сообщение о смерти собачки. По их словам, при вычесывании состояние животного внезапно ухудшилось и персонал приступил к реанимационным мерам. Провели сердечно-легочную реанимацию, но восстановить жизнеспособность не удалось.
- Администраторы заявляли, что во время груминга не используют никаких препаратов для медикаментозного успокоения животных. Также они выразили свои соболезнования владелице собачки и добавили, что будут способствовать установлению причин гибели.