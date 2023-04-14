После груминга девушке отдали мертвое животное, умершее в комнате салона. Поэтому она обратилась к правоохранителям.
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Собаку должны были подстричь
Шокирует и то, что щенка породы померанский шпиц девушка отдавала на не сложнейшую процедуру, а на стрижку. Понятно, что заявительница не ожидала, что она может привести к смерти животного.
Поэтому 21-летняя жительница Белой Церкви заявила, что работники ветлечебницы убили ее собачку, которую им доверили подстричь. Отметим, что название клиники правоохранители не сообщили.
Женщине отдали мертвую собачку / Фото из телеграм-канала полиции Киевщины
Правоохранители начали расследование
В результате обращения женщины к правоохранителям, следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование. Его начали из-за вероятного нарушения части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными".
Заметим, что ее нарушение карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 3 лет.
Жестокое обращение с животными
- Напомним, что в феврале правоохранители предотвратили другую трагедию, которая могла случиться с 3-месячным щенком. Инспекторы полиции по противодействию домашнему насилию приехали на вызов из-за конфликта между соседями, где заметили трепещущего и напуганного щенка таксы. Выяснилось, что его владелица била животное, морила голодом и поила водкой. Песика правоохранители изъяли, а после решения суда он переехал к одному из спасателей.
- В апреле в пруду парка Одессы зоозащитники обнаружили двух лебедей с подрезанными крыльями. Сделали это неосторожно и незаконно. Зоозащитники написали заявление в полицию, а птиц отвезли в ветеринарную клинику, где у одной из птиц обнаружили еще и перелом крыла. Впоследствии выяснилось, что крылья лебедям ножницами подрезал один из работников парка Победы.