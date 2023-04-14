Після грумінгу дівчині віддали мертву тваринку, яка померла у кімнаті салону. Через це вона звернулася до правоохоронців.

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Собаку мали підстригти

Шокує й те, що цуценя породи померанський шпіц дівчина віддавала на не надзвичайно складну процедуру, а на стрижку. Зрозуміло, що заявниця не очікувала, що вона могла б призвести до смерті тваринки.

Тож 21-річна мешканка Білої Церкви заявила, що працівники ветлікарні вбили її песика, яке їм довірили підстригти. Зауважимо, що назву клініки правоохоронці не повідомили.



Жінці віддали мертвого песика / Фото з телеграм-каналу поліції Київщини

Правоохоронці розпочали розслідування

Внаслідок звернення жінки до правоохоронців, слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Його розпочали через ймовірне порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".

Зауважимо, що її порушення карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.

Жорстоке поводження з тваринами