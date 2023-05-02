Смертельний грумінг на Київщині: стало відомо, від чого померло цуценя

Нещодавно на Київщині 21-річна дівчина заявила, що її собаку вбили у ветклініці. Через це правоохоронці розпочали слідство.

Як виявилось, власниця віддала цуценя працівникам салону на процедуру грумінгу. Однак згодом їй повернули собачку мертвим.

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Смертельний грумінг

21-річна дівчина розповіла, що віддала цуценя на процедуру грумінгу. Через пів години працівники повернули їй тварину мертвою, але пояснити причин не змогли.

У підсумку слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Її порушення карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.

Згодом стало відомо, що смерть тваринки настала через ураження легень у вигляді абсцедивної бронхопневмонії та гіперемії й набряку легень, що призвело до зупинки дихання.

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Собачка, яка померла у ветклініці / фото поліції

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Що цьому передувало