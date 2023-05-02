Смертельний грумінг на Київщині: стало відомо, від чого померло цуценя
Нещодавно на Київщині 21-річна дівчина заявила, що її собаку вбили у ветклініці. Через це правоохоронці розпочали слідство.
Як виявилось, власниця віддала цуценя працівникам салону на процедуру грумінгу. Однак згодом їй повернули собачку мертвим.
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Смертельний грумінг
21-річна дівчина розповіла, що віддала цуценя на процедуру грумінгу. Через пів години працівники повернули їй тварину мертвою, але пояснити причин не змогли.
У підсумку слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Її порушення карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.
Згодом стало відомо, що смерть тваринки настала через ураження легень у вигляді абсцедивної бронхопневмонії та гіперемії й набряку легень, що призвело до зупинки дихання.
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Собачка, яка померла у ветклініці / фото поліції
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Що цьому передувало
- 21-річна мешканка Білої Церкви заявила, що працівники ветлікарні вбили її песика, якого їм довірили підстригти.
- Шокує й те, що цуценя породи померанський шпіц дівчина віддавала на не надзвичайно складну процедуру, а на стрижку.
- Адміністратори ветклініки Тетяна Білоусова та Антоніна Варварова оприлюднили допис про смерть песика. За їхніми словами, під час вичісування стан тварини раптово погіршився й персонал приступив до реанімаційних заходів. З проведенням серцево-легеневої реанімації відновити життєздатність не вдалося.
- Адміністратори заявляли, що під час грумінгу не використовують жодних препаратів з метою медикаментозного заспокоєння тварин.