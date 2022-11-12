Після ракетного обстрілу будинку вижив лише 12-річний пес Крим. Він сидів на руїнах будинку і скиглив на всю вулицю.

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Яка причина смерті

Після обстрілу дніпровські ветеринари доглядали тварину. Окрім проблем з серцем, які в нього були, додалися ще й контузія та часткова глухота. У нього був дуже великий стрес.

На жаль, 12 листопада заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що собака помер. Серце собаки не справилося із важкою втратою й сумом за загиблою родиною.

Нагадаємо, що про тварину піклувалися у КП "Зооконтроль". У перші дні в притулку Крим нічого не їв. Через пережитий стрес собака нікого до себе не підпускав й поводився агресивно. Однак така поведінка була цілком нормальною.

У притулок тварину привезли сліпою та глухою після ракетного удару. Крім того, в Криму виявилася серцева недостатність. Отож йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе.

Коротко про ракетний удар по Дніпру

Вночі на 29 вересня росіяни запустили свою ракету по спальному району Дніпра. Смертоносний снаряд влучив у приватний житловий будинок, де були бабуся, матір та 2 дітей. Усі вони загинули, а також маленький песик Джек.

Батько дітлахів – захисник України. На момент удару він перебував під Лиманом у Донецькій області.

Відомо, що удару по сім'ї, яка просто спала, росіяни завдали ракетою Х-22.

Зараз на місце загибелі родини люди приносять квіти та іграшки, є також ілюстрація з Кримом.

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