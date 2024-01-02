Массированный обстрел Киева, взрывы во многих регионах: хронология 678 дня войны

2 января 2024, 08:36
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Россия постоянно атакует Украину ракетами и дронами. В то же время, страна-агрессорка не оставляет попыток захватить как можно больше территорий нашего государства.

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 678 дней. О главных событиях этого дня войны – читайте в тексте 24 Канала.

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08:32, 02 января

Во время атаки на Киев пострадали три человека.

08:29, 02 января

Россияне нанесли 4 удара по Харькову

Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие.

В частности, российские захватчики ударили по центральной части города.

Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета. Впоследствии глава Харьковской ОВА рассказал, что медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.

08:23, 02 января

В Киеве повреждена газовая труба

В Подольском россияне попали в объект гражданской инфраструктуры. На месте будут работать специалисты.

08:21, 02 января

В Киев летят "Кинжалы"

Российские захватчики утром 2 января нанесли ракетный удар по Киеву. Наконец стало известно, что на украинскую столицу движутся сверхзвуковые враждебные цели.

Воздушные силы сообщали о движении аэробалистических целей в направлении Киева еще в 7 часов 39 минут. Военные предостерегали, что ракеты Х-47М2 "Кинжал" двигаются из Сумской области в направлении столицы.

08:19, 02 января

Взрывы лунали в Харькове

Первый взрыв в Харькове прогремел ориентировочно в 7:30, уже в 7:38 – второй. Ориентировочно в 7:41 2 января в Харькове раздался третий взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Харьков под массированным ракетным ударом.

08:18, 02 января

В Кижве упали обломки

  • В Голосеевском районе Киева раздались взрывы. Там обломок ракеты упал в парке.
  • Также в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте. Ранее писали, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
  • Также мэр города отметил, что взрывы раздаются на Оболони. В Печерском районе столицы вызвали экстренные службы. Там обломки упали на крышу многоэтажки.
  • Предварительно зафиксировано падение останков и в Святошинском районе. Информацию уточняют.
08:16, 02 января

Россия провела ротацию ракетоносителей в Черном море

Россияне произвели ротацию кораблей в Черном море. Известно, что там теперь базируется подлодка вместо одного из фрегатов. Сейчас на чередовании в Черном море находятся 2 надводных и 1 подводные ракетоносители.

В общем, сейчас Россия может запустить 20 "Калибров".

08:13, 02 января

Взрывы раздавались в Киеве

Согласно сообщениям телеграмм-каналов, взрыв в Киеве прогремел ориентировочно в 6:52 2 января. В Киевской городской военной администрации прокомментировали ситуацию. Там отметили, что работает ПВО.

08:12, 02 января

Россия ночью атаковала "Шахедами"

Утром 2 января 2024 года Воздушные силы отчитались об успешной работе сил противовоздушной обороны. В частности, Россия запустила 35 ударных дронов и все они были уничтожены.

08:10, 02 января

Взрывы раздались в Кропивницком

Журналисты Общественного сообщили ориентировочно в 6:50 2 января, что в Кропивницком слышны звуки взрывов. Официальную информацию не сообщали.

08:09, 02 января

Ракеты двигались в разных направлениях

Значительная часть ракет была направлена на Киев, однако они изменяли свое направление. В частности, Воздушные силы писали, что была ракета в Винницкой области, однако впоследствии она изменила курс на Житомирщину.

08:09, 02 января

В Украине объявили воздушную тревогу

Сразу же после пусков по Украине начала распространяться воздушная тревога. Впоследствии все регионы "покраснели".

05:58, 02 января

Россия запустила крылья ракеты

Приблизительно в 5:55 Россия осуществила первые пуки крылатых ракет с нескольких бортов Ту-95.

03:16, 02 января

Россия подняла в небо ТУ-95

Россия ночью против 2 января 2024 года подняла в воздух бомбардировщики Ту-95. Именно из этих самолетов она массово обстреляла Украину 29 декабря.

Автор: Вікторія Кульженко