Массированный обстрел Киева, взрывы во многих регионах: хронология 678 дня войны

Россия постоянно атакует Украину ракетами и дронами. В то же время, страна-агрессорка не оставляет попыток захватить как можно больше территорий нашего государства.

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 678 дней. О главных событиях этого дня войны – читайте в тексте 24 Канала.

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