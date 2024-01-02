Массированный обстрел Киева, взрывы во многих регионах: хронология 678 дня войны
Россия постоянно атакует Украину ракетами и дронами. В то же время, страна-агрессорка не оставляет попыток захватить как можно больше территорий нашего государства.
Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 678 дней. О главных событиях этого дня войны – читайте в тексте 24 Канала.
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Во время атаки на Киев пострадали три человека. Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие. В частности, российские захватчики ударили по центральной части города. Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета. Впоследствии глава Харьковской ОВА рассказал, что медики оказывают помощь шестерым пострадавшим. В Подольском россияне попали в объект гражданской инфраструктуры. На месте будут работать специалисты. Российские захватчики утром 2 января нанесли ракетный удар по Киеву. Наконец стало известно, что на украинскую столицу движутся сверхзвуковые враждебные цели. Воздушные силы сообщали о движении аэробалистических целей в направлении Киева еще в 7 часов 39 минут. Военные предостерегали, что ракеты Х-47М2 "Кинжал" двигаются из Сумской области в направлении столицы. Первый взрыв в Харькове прогремел ориентировочно в 7:30, уже в 7:38 – второй. Ориентировочно в 7:41 2 января в Харькове раздался третий взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Харьков под массированным ракетным ударом. Россияне произвели ротацию кораблей в Черном море. Известно, что там теперь базируется подлодка вместо одного из фрегатов. Сейчас на чередовании в Черном море находятся 2 надводных и 1 подводные ракетоносители. В общем, сейчас Россия может запустить 20 "Калибров". Согласно сообщениям телеграмм-каналов, взрыв в Киеве прогремел ориентировочно в 6:52 2 января. В Киевской городской военной администрации прокомментировали ситуацию. Там отметили, что работает ПВО. Утром 2 января 2024 года Воздушные силы отчитались об успешной работе сил противовоздушной обороны. В частности, Россия запустила 35 ударных дронов и все они были уничтожены. Журналисты Общественного сообщили ориентировочно в 6:50 2 января, что в Кропивницком слышны звуки взрывов. Официальную информацию не сообщали. Значительная часть ракет была направлена на Киев, однако они изменяли свое направление. В частности, Воздушные силы писали, что была ракета в Винницкой области, однако впоследствии она изменила курс на Житомирщину. Сразу же после пусков по Украине начала распространяться воздушная тревога. Впоследствии все регионы "покраснели". Приблизительно в 5:55 Россия осуществила первые пуки крылатых ракет с нескольких бортов Ту-95. Россия ночью против 2 января 2024 года подняла в воздух бомбардировщики Ту-95. Именно из этих самолетов она массово обстреляла Украину 29 декабря.
Россияне нанесли 4 удара по Харькову
В Киеве повреждена газовая труба
В Киев летят "Кинжалы"
Взрывы лунали в Харькове
В Кижве упали обломки
Россия провела ротацию ракетоносителей в Черном море
Взрывы раздавались в Киеве
Россия ночью атаковала "Шахедами"
Взрывы раздались в Кропивницком
Ракеты двигались в разных направлениях
В Украине объявили воздушную тревогу
Россия запустила крылья ракеты
Россия подняла в небо ТУ-95
Во время атаки на Киев пострадали три человека.
Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие.
В частности, российские захватчики ударили по центральной части города.
Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета. Впоследствии глава Харьковской ОВА рассказал, что медики оказывают помощь шестерым пострадавшим.
В Подольском россияне попали в объект гражданской инфраструктуры. На месте будут работать специалисты.
Российские захватчики утром 2 января нанесли ракетный удар по Киеву. Наконец стало известно, что на украинскую столицу движутся сверхзвуковые враждебные цели.
Воздушные силы сообщали о движении аэробалистических целей в направлении Киева еще в 7 часов 39 минут. Военные предостерегали, что ракеты Х-47М2 "Кинжал" двигаются из Сумской области в направлении столицы.
Первый взрыв в Харькове прогремел ориентировочно в 7:30, уже в 7:38 – второй. Ориентировочно в 7:41 2 января в Харькове раздался третий взрыв.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Харьков под массированным ракетным ударом.
Россияне произвели ротацию кораблей в Черном море. Известно, что там теперь базируется подлодка вместо одного из фрегатов. Сейчас на чередовании в Черном море находятся 2 надводных и 1 подводные ракетоносители.
В общем, сейчас Россия может запустить 20 "Калибров".
Согласно сообщениям телеграмм-каналов, взрыв в Киеве прогремел ориентировочно в 6:52 2 января. В Киевской городской военной администрации прокомментировали ситуацию. Там отметили, что работает ПВО.
Утром 2 января 2024 года Воздушные силы отчитались об успешной работе сил противовоздушной обороны. В частности, Россия запустила 35 ударных дронов и все они были уничтожены.
Журналисты Общественного сообщили ориентировочно в 6:50 2 января, что в Кропивницком слышны звуки взрывов. Официальную информацию не сообщали.
Значительная часть ракет была направлена на Киев, однако они изменяли свое направление. В частности, Воздушные силы писали, что была ракета в Винницкой области, однако впоследствии она изменила курс на Житомирщину.
Сразу же после пусков по Украине начала распространяться воздушная тревога. Впоследствии все регионы "покраснели".
Приблизительно в 5:55 Россия осуществила первые пуки крылатых ракет с нескольких бортов Ту-95.
Россия ночью против 2 января 2024 года подняла в воздух бомбардировщики Ту-95. Именно из этих самолетов она массово обстреляла Украину 29 декабря.