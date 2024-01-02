Масований обстріл Києва, вибухи в багатьох регіонах: хронологія 678 дня війни

Росія постійно атакує Україну ракетами та дронами. Водночас країна-агресорка не залишає спроб захопити якомога більше територій нашої держави.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 678 днів. Про головні події цього дня війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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