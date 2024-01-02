Масований обстріл Києва, вибухи в багатьох регіонах: хронологія 678 дня війни
Росія постійно атакує Україну ракетами та дронами. Водночас країна-агресорка не залишає спроб захопити якомога більше територій нашої держави.
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 678 днів. Про головні події цього дня війни – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті
Під час атаки на Київ постраждало троє людей. Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що у місті також є постраждалі. Зокрема, російські загарбники вдарили по центральній частині міста. Синєгубов також підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту. Згодом очільник Харківської ОВА розповів, що медики надають допомогу шістьом постраждалим. У Подільському росіяни влучили у об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюватимуть фахівці. Російські загарбники вранці 2 січня завдали ракетного удару по Києву. Зрештою стало відомо, що на українську столицю рухаються надзвукові ворожі цілі. Повітряні сили повідомляли про рух аеробалістичних цілей у напрямку Києва ще о 7 годині 39 хвилин. Військові застерігали, що ракети Х-47М2 "Кинджал" рухаються з Сумської області в напрямку столиці. Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий. Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Харків під масованим ракетним ударом. Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів. Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії. Загалом, за раз Росія може запустити 20 "Калібрів". Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, вибух в Києві пролунав орієнтовно о 6:52 2 січня. У Київській міській військовій адміністрації прокоментували ситуацію. Там зазначили, що працює ППО. Зранку 2 січня 2024 року Повітряні сили відзвітували про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, Росія запустила 35 ударних дронів і всі вони були знищені. Журналісти Суспільного повідомили орієнтовно о 6:50 2 січня, що у Кропивницькому чути звуки вибухів. Офіційної інформації не повідомляли. Значна частина ракет була спрямована на Київ, однак вони змінювали свій напрямок. Зокрема, Повітряні сили писали, що була ракета на Вінниччину, проте згодом вона змінила курс на Житомирщину. Одразу ж після пусків Україною почала ширитись повітряна тривога. Згодом всі регіони "почервоніли". Приблизно о 5:55 Росія здійснила перші пуки крилатих ракет із кількох бортів Ту-95. Росія вночі проти 2 січня 2024 року підняла в повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з цих літаків вона масовано обстріляла Україну 29 грудня.
Росіяни завдали 4 ударів по Харкову
У Києві пошкоджена газова труба
До Києва летять "Кинджали"
Вибухи луналли у Харкові
У Кижві впали уламки
Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі
Вибухи лунали в Києві
Росія вночі атакувала "Шахедами"
Вибухи пролунали у Кропивницькому
Ракети рухались у різних напрямках
В Україні оголосили повітряну тривогу
Росія запустила крила ракети
Росія підняла в небо ТУ-95
Під час атаки на Київ постраждало троє людей.
Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що у місті також є постраждалі.
Зокрема, російські загарбники вдарили по центральній частині міста.
Синєгубов також підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту. Згодом очільник Харківської ОВА розповів, що медики надають допомогу шістьом постраждалим.
У Подільському росіяни влучили у об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюватимуть фахівці.
Російські загарбники вранці 2 січня завдали ракетного удару по Києву. Зрештою стало відомо, що на українську столицю рухаються надзвукові ворожі цілі.
Повітряні сили повідомляли про рух аеробалістичних цілей у напрямку Києва ще о 7 годині 39 хвилин. Військові застерігали, що ракети Х-47М2 "Кинджал" рухаються з Сумської області в напрямку столиці.
Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий. Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух.
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що Харків під масованим ракетним ударом.
Росіяни провели ротацію кораблів у Чорному морі. Відомо, що там тепер базується підводний човен замість одного із фрегатів. Зараз на чергуванні у Чорному морі перебувають 2 надводних та 1 підводний ракетоносії.
Загалом, за раз Росія може запустити 20 "Калібрів".
Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, вибух в Києві пролунав орієнтовно о 6:52 2 січня. У Київській міській військовій адміністрації прокоментували ситуацію. Там зазначили, що працює ППО.
Зранку 2 січня 2024 року Повітряні сили відзвітували про успішну роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, Росія запустила 35 ударних дронів і всі вони були знищені.
Журналісти Суспільного повідомили орієнтовно о 6:50 2 січня, що у Кропивницькому чути звуки вибухів. Офіційної інформації не повідомляли.
Значна частина ракет була спрямована на Київ, однак вони змінювали свій напрямок. Зокрема, Повітряні сили писали, що була ракета на Вінниччину, проте згодом вона змінила курс на Житомирщину.
Одразу ж після пусків Україною почала ширитись повітряна тривога. Згодом всі регіони "почервоніли".
Приблизно о 5:55 Росія здійснила перші пуки крилатих ракет із кількох бортів Ту-95.
Росія вночі проти 2 січня 2024 року підняла в повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з цих літаків вона масовано обстріляла Україну 29 грудня.