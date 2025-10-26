Россия напугана из-за США: в ISW объяснили, как Москва пытается использовать визит Дмитриева
- Председатель РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для официальных переговоров и интервью, пытаясь распространить российские нарративы, сообщает ISW.
- Россия стремится использовать визит для продвижения требований по нейтралитету Украины и отказа от вступления в НАТО, повторяя свои старые требования.
Россия пытается использовать визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты для распространения своих нарративов в американском информационном пространстве.
Очевидно Россия обеспокоена последними действиями США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Почему Россия отправила Дмитриева в США?
Глава Российского фонда прямых инвестиций прибыл в Соединенные Штаты для "официальных" переговоров в пятницу, 24 октября, и уже дал ряд интервью американским СМИ, в частности CNN, Fox News и журналистке Лари Логан.
Аналитики отмечают, что он визит произошел на фоне недавних санкций США против российской нефти, а также сообщений о том, что США позволили Украине наносить дальнобойные удары их Storm Shadow по России.
Также все это происходит одновременно с разговорами и дебатами о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине.
Отправка Кремлем Дмитриева для проведения престура по Соединенным Штатам свидетельствует о том, что Россия обеспокоена влиянием этой политики США. Кремлевские чиновники в последние недели пытались преуменьшить влияние западных санкций на российскую экономику и последствия украинских ударов дальнего действия на поле боя,
– говорится в отчете.
В своих недавних интервью Дмитриев тоже повторял эти нарративы. По данным экспертов, он фактически признал, что Украина пошла на компромиссы, и одновременно подтвердил, что максималистские требования России не изменились.
По его словам, Киев изменил свою переговорную позицию и предложил компромиссы, согласившись на прекращение огня вдоль нынешних линий фронта. Но он добавил, что Москва хочет "окончательного решения" проблемы.
Таким образом он высказал аналогичные формулировки с теми, которые Кремль озвучивал ранее. Фактически Дмитриев повторил требование, чтобы любое мирное урегулирование учитывало якобы "первопричины" войны.
Чего хочет Москва?
Россия использует нарратив о "коренных причинах", чтобы заменить действующую украинскую власть на пророссийское марионеточное правительство, и получить от Киева обязательства соблюдать нейтралитет и отказ от вступления в НАТО.
"Заявления Дмитриева и других кремлевских чиновников являются ссылкой на давние российские требования к НАТО и Украине, датируемые декабрем 2021 года и февралем 2022 года", – резюмируют в Институте изучения войны.
Какие заявления уже сделал Дмитриев?
- В соцсети Дмитриев опубликовал фото подарка, который он сделал коллегам из США. На нем изображены шоколадные конфеты с цитатами от Путина. На одной из них, в частности, есть надпись "Границы России нигде не заканчиваются".
- В интервью телеканалу CNN он оправдал удары российских оккупантов по гражданским объектам, в частности по детским садам, заявив, что это "несчастные случаи". Он также попытался переложить ответственность на Украину.
- Кроме того, он заявил, что, по его убеждению, Москва, Вашингтон и Киев приблизились к возможному дипломатическому урегулированию, которое может положить конец войне. В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду.