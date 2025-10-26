Очевидно Россия обеспокоена последними действиями США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Почему Россия отправила Дмитриева в США?

Глава Российского фонда прямых инвестиций прибыл в Соединенные Штаты для "официальных" переговоров в пятницу, 24 октября, и уже дал ряд интервью американским СМИ, в частности CNN, Fox News и журналистке Лари Логан.

Аналитики отмечают, что он визит произошел на фоне недавних санкций США против российской нефти, а также сообщений о том, что США позволили Украине наносить дальнобойные удары их Storm Shadow по России.

Также все это происходит одновременно с разговорами и дебатами о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине.

Отправка Кремлем Дмитриева для проведения престура по Соединенным Штатам свидетельствует о том, что Россия обеспокоена влиянием этой политики США. Кремлевские чиновники в последние недели пытались преуменьшить влияние западных санкций на российскую экономику и последствия украинских ударов дальнего действия на поле боя,

– говорится в отчете.

В своих недавних интервью Дмитриев тоже повторял эти нарративы. По данным экспертов, он фактически признал, что Украина пошла на компромиссы, и одновременно подтвердил, что максималистские требования России не изменились.

По его словам, Киев изменил свою переговорную позицию и предложил компромиссы, согласившись на прекращение огня вдоль нынешних линий фронта. Но он добавил, что Москва хочет "окончательного решения" проблемы.

Таким образом он высказал аналогичные формулировки с теми, которые Кремль озвучивал ранее. Фактически Дмитриев повторил требование, чтобы любое мирное урегулирование учитывало якобы "первопричины" войны.

Чего хочет Москва?

Россия использует нарратив о "коренных причинах", чтобы заменить действующую украинскую власть на пророссийское марионеточное правительство, и получить от Киева обязательства соблюдать нейтралитет и отказ от вступления в НАТО.

"Заявления Дмитриева и других кремлевских чиновников являются ссылкой на давние российские требования к НАТО и Украине, датируемые декабрем 2021 года и февралем 2022 года", – резюмируют в Институте изучения войны.

Какие заявления уже сделал Дмитриев?