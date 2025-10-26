Вочевидь Росія стурбована останніми діями США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також "Чорна зима": в РНБО сказали, як змінилася кампанія ворога з ударів по енергетиці

Чому Росія відправила Дмитрієва у США?

Голова Російського фонду прямих інвестицій прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів у п'ятницю, 24 жовтня, і вже дав низку інтерв'ю американським ЗМІ, зокрема CNN, Fox News і журналістці Ларі Логан.

Аналітики зазначають, що він візит стався на тлі нещодавніх санкцій США проти російської нафти, а також повідомлень про те, що США дозволили Україні завдавати далекобійних ударів їхніми Storm Shadow по Росії.

Також усе це відбувається водночас із розмовами та дебатами щодо постачання американських крилатих ракет Tomahawk Україні.

Відправлення Кремлем Дмитрієва для проведення престуру по Сполучених Штатах свідчить про те, що Росія стурбована впливом цієї політики США. Кремлівські чиновники останніми тижнями намагалися применшити вплив західних санкцій на російську економіку та наслідки українських ударів далекої дії на полі бою,

– ідеться у звіті.

У своїх нещодавній інтерв'ю Дмитрієв теж повторював ці наративи. За даними експертів, він фактично визнав, що Україна пішла на компроміси, й водночас підтвердив, що максималістські вимоги Росії не змінилися.

За його словами, Київ змінив свою переговорну позицію і запропонував компроміси, погодившись на припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту. Але він додав, що Москва хоче "остаточного вирішення" проблеми.

Таким чином він висловив аналогічні формулювання з тими, які Кремль озвучував раніше. Фактично Дмитрієв повторив вимогу, щоб будь-яке мирне врегулювання враховувало нібито "першопричини" війни.

Чого прагне Москва?

Росія використовує наратив про "корінні причини", щоб замінити чинну українську владу на проросійський маріонетковий уряд, і отримати від Києва зобов’язання дотримуватися нейтралітету та відмову вступу до НАТО.

"Заяви Дмитрієва та інших кремлівських чиновників є посиланням на давні російські вимоги до НАТО та України, що датуються груднем 2021 року та лютим 2022 року", – резюмують в Інституті вивчення війни.

Які заяви вже зробив Дмитрієв?