Только 4 года тюрьмы за убийство Кирилла Тлявова: обвинение будет оспаривать приговор

25 мая 2023, 12:15
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Источник:

Государственное бюро расследований

25 мая в Переяславе-Хмельницком суд объявил приговор по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Однако сторона обвинения будет оспаривать это.

Одному из обвиняемых за непреднамеренное убийство назначили 4 года лишения свободы из возможных 7. Однако срок его нахождения под стражей судом учтен как лишение свободы.

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Обвинение будет оспаривать приговор

Другому злоумышленнику суд назначил 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Еще двоих фигурантов дела оправдали – им грозило до 6 лет за решеткой.

Как заявил Офис Генерального прокурора, сторона обвинения будет оспаривать приговор по данному делу.

Кстати, в сети обнародовали видео, на котором бабушка Кирилла только что узнала, какой приговор дали убийцам ее внука.

Бабушка мальчика узнала о приговоре: смотрите видео

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова

  • 31 мая 2019 года 5-летний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого попал в больницу с огнестрельным ранением в голову.
  • Через несколько дней мальчик умер.
  • 5 ноября 2019 года были объявлены подозрения четырем лицам: двум полицейским, гражданскому и несовершеннолетнему.
  • Выяснилось, что в день трагедии обвиняемые решили развлечься и пострелять по мишеням во дворе. Одна из пуль попала в мальчика.
  • По статье об умышленном убийстве правоохранителям грозило от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
  • Кстати, Сергей Князев рассказал, как и что делали сотрудники полиции в день совершения преступления против 5-летнего Кирилла Тлевава.

Автор: Софія Ковнір