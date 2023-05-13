"Залюбила" до смерти: оккупант умер в объятиях коллаборантки под Мелитополем

В поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области коллаборантка нашла себе в любовники офицера-осетина. В конце концов, "залюбила" до смерти.

Оккупант скончался в постели Снежаны Марченко. Стоит отметить, что к такой деятельности коллаборантка прибегла после того, как была заместителем бывшей гауляйтерки Кирилловки Екатерины Уманець.

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Что случилось с осетином

Снежана Марченко бросилась во все тяжкие после того, как Уманец лишили должности "гауляйтера" Кирилловской общины. Соответственно, Марченко перестала быть ее "заместительницей".

Нашла себе в любовники офицера-осетина из добровольческого батальона "Алания". И вот уже неделю, как вся Кирилловка "гудит", обсуждая чрезвычайные способности любви коллаборантки,

– написало местное издание.

Однако не обошлось без инцидентов: "Ра**стский воин умер под кирилловской "Афродитой" в прямом смысле этого слова".

По данным издания, машина скорой приехала из Мелитополя. Однако только констатировала смерть осетина. По их данным, сердце не выдержало нагрузки.

Уманец также организовывала развлечения для оккупантов

Также местные журналисты рассказали, что подобным путем шла и бывшая руководительница Снежаны Марченко – коллаборантка Уманец. Она еще в июле 2022 года на базе одной из самых элитных баз отдыха в Кирилловке "Жемчужина Таврии" устроила гулянье для российских захватчиков.

"А проще – бордель для "приблатненных", – отмечали журналисты.

Туда съехались кадыровцы и офицеры "со своими старыми и новыми проститутками".

Что известно о Снежане Марченко