У селищі міського типу Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області колаборантка знайшла собі в коханці офіцера-осетина. Врешті "залюбила" до смерті.

Окупант помер у ліжку Сніжани Марченко. Варто зазначити, що до такої діяльності колаборантка вдалась після того, як була заступницею колишньої гауляйтерки Кирилівки Катерини Уманець.

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Що трапилось з осетином

Сніжана Марченко пустилась берега після того, як Уманець позбавили посади "гауляйтера" Кирилівської громади. Відповідно Марченко перестала бути її "заступницею".

Знайшла собі у коханці офіцера-осетина з добровольчого батальйону "Аланія". І ось уже тиждень, як вся Кирилівка "гудить", обговорюючи надзвичайні здатності кохання колаборантки,

– написало місцеве видання.

Однак не обійшлось без інцидентів: "Ра**стський вояк помер під кирилівською "Афродітою" у прямому розумінні цього слова".

За даними видання, машина швидкої приїхала з Мелітополя. Проте тільки констатувала смерть осетина. За їхніми даними, серце не витримало навантаження.

Уманець також організовувала розваги для окупантів

Також місцеві журналісти розповіли, що подібним шляхом йшла і колишня керівниця Сніжани Марченко – колаборантка Уманець. Вона ще в липні 2022 року на базі однієї з найелітніших баз відпочинку в Кирилівці "Перлина Таврії" влаштувала гуляння для російських загарбників.

"А простіше – бордель для "приблатненних", – відзначали журналісти.

Туди з'їхалися кадирівці та офіцери "зі своїми старими та новими повіями".

Що відомо про Сніжану Марченко