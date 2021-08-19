На Кировоградщине 16-летнюю пропавшую девушку нашли в заброшенном колодце

В Кировоградской области в ночь с 14 на 15 августа исчезла Виктория М. 16-летнюю девушку разыскивали полицейские, кинологи и волонтеры. Завершились поиски ужасной вестью – тело пропавшей нашли в заброшенном колодце.

Сообщение об исчезновении девушки поступило в отделение полиции в городе Бобринец 16 августа. На поиски ежедневно привлекали около 60 человек.

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Пока причину смерти девушки не называют

Викторию нашли уже мертвой, с телесными повреждениями. Колодец, в котором было тело, – на территории города, где она проживала.

Сейчас правоохранители не сообщают о причине смерти. Говорят, детали установит судебно-медицинская экспертиза. На месте страшной находки уже работают следователи. Полиция начала уголовное производство.

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