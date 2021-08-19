На Кіровоградщині 16-річну зниклу дівчину знайшли у закинутому колодязі

У Кіровоградській області у ніч з 14 на 15 серпня зникла Вікторія М. 16-річну дівчину розшукували поліцейські, кінологи та волонтери. Завершились пошуки жахливою звісткою – тіло зниклої знайшли у закинутому колодязі.

Повідомлення про зникнення дівчини надійшло у відділення поліції у місті Бобринець 16 серпня. На пошуки щодня залучали близько 60 осіб.

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Поки що причину смерті дівчини не називають

Вікторію знайшли уже мертвою, з тілесними ушкодженнями. Колодязь, у якому було тіло, – на території міста, де вона проживала.

Наразі правоохоронці не повідомляють про причину смерті. Кажуть, деталі встановить судово-медична експертиза. На місці страшної знахідки уже працюють слідчі. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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