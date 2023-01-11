В Китае водитель насмерть сбил 5 человек на переходе, много раненых: кадры ДТП

В Китае произошло масштабное ДТП 11 января. BMW въехала в толпу пешеходов в Гуанчжоу. В результате аварии много жертв.

Авария произошла около 17:25. Черный внедорожник пронесся через оживленную улицу. В этот момент десятки людей уходили и переходили дорогу.

Кстати говоря В Китае грузовик врезался в похоронную процессию: 19 погибших и много раненых

Момент попал на видео. После инцидента можно было увидеть на кадрах неподвижно лежавших на дороге людей. В результате аварии погибли 5 человек, еще 13 получили ранения

Водителя задержали

На другом видео видно, как автомобиль, кроме аварии на перекрестке, еще и въехал в женщину на другом перекрестке и человека, который ехал на электросамокате. Затем он влетел в ограждение, выбрасывая деньги из окна машины во время движения.

Водителя задержали и заключили под стражу. По данным китайских СМИ, это 22-летний мужчина из Цзеян в провинции Гуандун, идентифицированный как "Вэнь Икс". Инцидент до сих пор расследуется.

Еще одно ДТП в Китае

В китайской провинции Цзянси 8 января грузовик врезался в похоронную процессию. В результате аварии было 17 погибших и 22 раненых. Пострадавших вовремя отправили в больницу для оказания медицинской помощи. По данным местных жителей, жертвы аварии – люди из села Таолин, которые находились у дороги.

Тогда был сильный туман. Из-за плохой видимости водителей призывали ехать осторожно, держать дистанцию с автомобилями, не идти на обгон и быть внимательными из пешеходов.