По предварительным данным, пока нет данных о причинах ДТП. Но есть информация, что столкновение произошло за пределами города Наньчан на юго-востоке Китая.

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Что известно об аварии в Китае

По данным бригады организации дорожного движения Бюро общественной безопасности округа Наньчан, в ночь на 8 января ориентировочно в 00:49 произошла крупная авария на участке села Таолин в округе Наньчан.

В результате аварии 17 погибших и 22 раненых. Пострадавших вовремя отправили в больницу для оказания медицинской помощи,

– сообщили в бригаде.

Добавили, что пока еще причина аварии неизвестна, однако ее устанавливают. Местное издание Jimu News, которое связано с государственным Hubei Daily написало, что авария произошла, когда грузовик врезался в похоронную процессию.

По данным местных жителей, жертвы аварии – люди из села Таолин, которые находились у дороги. Они должны были отправиться в крематорий в воскресенье утром. Что касается раненых, то об их состоянии ничего неизвестно. Однако местный житель рассказал, что место аварии уже убрали.

Кроме того, примерно через час после аварии местная дорожная полиция предупредила водителей, что в этом районе туманная погода.

"Видимость на дороге плохая, что может легко повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия", – говорится в сообщении.

Из-за плохой видимости водителей призвали ехать осторожно и держать дистанцию с автомобилями, не идти на обгон и быть внимательными из пешеходов.

Кратко о последних авариях