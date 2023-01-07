Известно, что авария произошла около 03:00 на шоссе Диярбакыр-Сильван в районе Багдере.

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На место ДТП сразу же выехало большое количество медицинских и пожарных бригад, а также полицейских.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате ДТП оборвалась жизнь не менее пяти человек, среди них ребенок. Также 22 человека пострадали.

СМИ рассказали, что пассажирский автобус компании Yeni Diyarbakir следовал из Диярбакира в Игдыр. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. Водителя автобуса, запасного водителя и помощника задержали правоохранители.



Жертвы ДТП в Турции / Фото СNN Türk

Добавим, что в ноябре в Турции в ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего мигрантов под наблюдением представителей жандармерии, погибли двое и пострадали 10 человек.

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