Відомо, що аварія сталася приблизно о 03:00 на шосе Діярбакир-Сільван у районі Багдере.

Важливо Так і не прийшла до тями: померла 18-річна дівчина, яка постраждала в ДТП на Волині

На місце ДТП одразу ж виїхала велика кількість медичних та пожежних бригад, а також представників поліції.

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок ДТП обірвалося життя щонайменше п'ятьох людей, серед них дитина. Також 22 людей постраждали.

ЗМІ розповіли, що пасажирський автобус компанії Yeni Diyarbakir прямував з Діярбакира до Игдира. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням на слизькій після дощу дорозі. Водія автобуса, запасного водія та помічника затримали правоохоронці.



Жертви ДТП у Туреччині / Фото СNN Türk

Додамо, що у листопаді в Туреччині в ДТП за участю пасажирського автобуса, який перевозив мігрантів під наглядом представників жандармерії, загинули двоє та постраждали 10 людей.

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