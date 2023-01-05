ДТП произошло вблизи села Яровка (12 километров от Горохова). По всей вероятности, водитель вовремя не заметил препятствие на дороге.
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Какие обстоятельства аварии
По данным полиции Волыни, грузовик на момент аварии стоял на проезжей части без включенных аварийных фонарей. С какой скоростью двигался автобус – устанавливают следователи.
В результате ДТП водитель автобуса и 5 пассажиров получили телесные повреждения. Известно, что Дарья Кузьмук сидела на переднем сиденье автобуса. Тогда ей диагностировали переломы обеих ног, открытую черепно-мозговую травму и ушиб легких.
Дарья Кузьмук умерла от полученных травм / Фото Гороховская тергромада
Девушку через неделю после аварии транспортировали в одно из медучреждений Луцка, где она умерла, не приходя в сознание.
На Львовщине пьяный водитель вызвал смертельное ДТП
- 3 января на автодороге Львов – Рава-Русская в поселке Куликов Львовского района 22-летний парень выехал на встречную полосу и влетел в остановку общественного транспорта.
- Также он наехал на 55-летнего мужчину, а затем столкнулся с фурой, которая была запаркована на обочине. Человек, на которого наехала машина, умер на месте от полученных травм.
- Впоследствии оказалось, что 22-летний парень угнал авто, на котором устроил ДТП. Львовянин находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
- Максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 10 лет. В настоящее время нарушитель задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.