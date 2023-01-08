За попередніми даними, ще немає даних про причини ДТП. Та є інформація, що зіткнення відбулось за межами міста Наньчан, що на південному сході Китаю.

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Що відомо про аварію в Китаї

За даними бригади організації дорожнього руху Бюро громадської безпеки округу Наньчан, в ніч проти 8 січня орієнтовно о 00:49 сталася велика аварія на ділянці села Таолін в окрузі Наньчан.

Внаслідок аварії 17 загиблих і 22 поранених. Постраждалих вчасно відправили до лікарні для надання медичної допомоги,

– повідомили в бригаді.

Додали, що наразі ще причина аварії невідома, проте її встановлюють. Місцеве видання Jimu News, яке пов'язане з державною Hubei Daily написало, що аварія трапилась, коли вантажівка врізалася в похоронну процесію.

За даними місцевих мешканців, жертви аварії – люди з села Таолін, які перебували біля дороги. Вони мали відправитись в крематорій в неділю вранці. Щодо поранених, то про їх стан нічого невідомо. Однак місцевий мешканець розповів виданню, що місце аварії вже прибрали.

Окрім того, орієнтовно через годину після аварії місцева дорожня поліція попередила водіїв, що в цьому районі туманна погода.

"Видимість на дорозі погана, що може легко спричинити дорожньо-транспортні пригоди", – мовиться в повідомленні.

Через погану видимість водіїв закликали їхати обережно та тримати дистанцію з автомобілями, не йти на обгін та бути уважними з пішоходів.

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