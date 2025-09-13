Во время военного парада в Китае Си Цзиньпин стремился продемонстрировать новейшее вооружение государства и мощь своей армии. Однако нет практического подтверждения, способна ли она реально противостоять солдатам Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение 24 Каналу высказал профессор Южного университета Чарлстона Дэрин Гердес, отметив, что китайская армия на параде слишком старалась быть устрашающей. Однако настоящую силу никто не доказывает – ее просто видно.

"Сравните это с американским парадом. Наши солдаты раздавали детям конфеты из танков. Вот такой парад я поддерживаю. Если ты действительно сильный, тебе не нужно это доказывать", – сказал он.

Почему парад в Китае показал неготовность Пекина к войне?

Дерин Гердес заметил, что марш китайских солдат его не впечатлил, ведь это не свидетельствует об их боевой эффективности.

В затяжном, сложном конфликте я поставил бы на традиционную армию. Я не имею в виду то, что сейчас демонстрирует Украина. В ближнем бою с дронами Украина не имеет себе равных. Но в долгосрочной войне я ставлю на США, а не на Китай. Меня не впечатляет синхронный марш. Это больше подходит для Олимпиады,

– высказался профессор Южного университета Чарлстона.

У Си Цзиньпина есть военные амбиции, но, по мнению Гердеса, начать войну за Тайвань будет катастрофической ошибкой для Китая. Несмотря на это, Пекину и дальше будет выгодно использовать Россию для своих замыслов.

Все потому, что Си Цзиньпину на пользу, чтобы Кремль как не проиграл в войне с Украиной, так и не победил, а наоборот еще долгое время оставался в вассальной зависимости от Китая. Таким образом Пекин сможет выгодно использовать Россию.

Почему Россия зависит от Китая?

Несмотря на экономические и политические связи между Россией и Китаем, стремительно растет зависимость Москвы от Пекина. Война в Украине только ускорила этот процесс.

По всем показателям – валовым внутренним продуктом, численностью населения, технологическими возможностями – Китай значительно опережает Россию. Но Россия до сих пор видит себя как бывший Советский Союз, считает себя такой, поражающей. Однажды ее ждет очень неприятное пробуждение,

– подчеркнул профессор.

Он считает, что Трамп, налаживая связи с Путиным, пытается отделить Россию от Китая. Если разъединить Москву и Пекин, это, вероятно, будет геополитически выгодно, ведь они сближаются из-за того, что Путин все больше зависит от Си Цзиньпина. Этого не хотят США, Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия.

Что известно о параде в Китае?