Такое мнение 24 Каналу высказал профессор Южного университета Чарлстона Дэрин Гердес, отметив, что китайская армия на параде слишком старалась быть устрашающей. Однако настоящую силу никто не доказывает – ее просто видно.

"Сравните это с американским парадом. Наши солдаты раздавали детям конфеты из танков. Вот такой парад я поддерживаю. Если ты действительно сильный, тебе не нужно это доказывать", – сказал он.

Почему парад в Китае показал неготовность Пекина к войне?

Дерин Гердес заметил, что марш китайских солдат его не впечатлил, ведь это не свидетельствует об их боевой эффективности.

В затяжном, сложном конфликте я поставил бы на традиционную армию. Я не имею в виду то, что сейчас демонстрирует Украина. В ближнем бою с дронами Украина не имеет себе равных. Но в долгосрочной войне я ставлю на США, а не на Китай. Меня не впечатляет синхронный марш. Это больше подходит для Олимпиады,

– высказался профессор Южного университета Чарлстона.

У Си Цзиньпина есть военные амбиции, но, по мнению Гердеса, начать войну за Тайвань будет катастрофической ошибкой для Китая. Несмотря на это, Пекину и дальше будет выгодно использовать Россию для своих замыслов.

Все потому, что Си Цзиньпину на пользу, чтобы Кремль как не проиграл в войне с Украиной, так и не победил, а наоборот еще долгое время оставался в вассальной зависимости от Китая. Таким образом Пекин сможет выгодно использовать Россию.

Почему Россия зависит от Китая?

Несмотря на экономические и политические связи между Россией и Китаем, стремительно растет зависимость Москвы от Пекина. Война в Украине только ускорила этот процесс.

По всем показателям – валовым внутренним продуктом, численностью населения, технологическими возможностями – Китай значительно опережает Россию. Но Россия до сих пор видит себя как бывший Советский Союз, считает себя такой, поражающей. Однажды ее ждет очень неприятное пробуждение,

– подчеркнул профессор.

Он считает, что Трамп, налаживая связи с Путиным, пытается отделить Россию от Китая. Если разъединить Москву и Пекин, это, вероятно, будет геополитически выгодно, ведь они сближаются из-за того, что Путин все больше зависит от Си Цзиньпина. Этого не хотят США, Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия.

Что известно о параде в Китае?